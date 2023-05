Addio all’ex consigliera Stefania Arlotti

Rimini piange la scomparsa dell’ex consigliera comunale, attivista e giornalista Stefania Arlotti, che si è spenta ieri mattina all’età di 67 anni dopo una lunga malattia. Dopo essere stata, a cavallo degli anni Settanta, tra i dirigenti della Federazione giovanile comunista riminese, in qualità di responsabile della commissione studenti, nel luglio del 1976 approdò in Consiglio comunale, subentrando a Francesco Alici eletto alla Camera dei deputati, ricoprendo la carica di consigliera comunale fino al 1978. In seguito è stata eletta nel consiglio di quartiere numero 4. Sposata a Sergio Gambini (dal quale divorziò), negli Ottanta convolò a nozze con Fausto Fratti, con il quale ha dato vita all’osteria "Povero Diavolo". I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa di Torriana.