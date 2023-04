Addio all’ex senatore Foschi Una vita per aiutare gli altri

E’ morto l’ex senatore Armando Foschi. Avrebbe compiuto 95 anni il 21 giugno. Esponente storico della Democrazia Cristiana, è stato parlamentare per quasi vent’anni, cinque legislature, dal 1976 quando venne eletto la prima volta, al 1994, quando conclude definitivamente il mandato (dal 1990 al 1993 era stato anche consigliere comunale per la Dc a Coriano, dov’era nato nel 1921). Uomo gentile, generoso, intelligente, disponibile, anche dopo l’addio a Palazzo Madama per tutti era rimasto ’il senatore’. Dal matrimonio con Maria Grazia sono nati quattro figli: Marco, sacerdote, Riccardo, commercialista, Federico, architetto, Antonella, impiegata al liceo Einstein. Si è impegnato a lungo per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Nel 2008, in occasione del suo ottantesimo compleanno, ha pubblicato per la casa editrice ’Il Ponte’ la sua autobiografia, Dal campo al parlamento. spigolature e aneddoti.

"Ciao Armando, onorato di essere tuo figlio. Grazie è poco...", il post pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri su Facebook dal figlio Marco. "Con Armando Foschi – lo ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad – se ne va davvero un pezzo di storia non solo politica, della nostra città, della provincia e più in generale del nostro Paese. Foschi, figlio di contadini, partì dall’impegno sociale in Azione Cattolica per poi arrivare all’impegno pubblico come naturale sbocco di una passione indomita per i bisogni della comunità. In una intervista di pochi anni fa aveva confessato: ‘A 90 anni amo intensamente la vita (e spero di potermi rendere ancora utile), con le sue gioie e i suoi dolori. La vita è un dono continuo del buon Dio, cerco di esserne il più degno possibile’. Una lezione di un uomo di altri tempi discreto, gentile, nel cui cuore sino all’ultimo ardeva la fiamma dell’altruismo". Il cordoglio di Emma Petitti, presidente assembela legislativa Regione Emilia-Romagna: "I lunghi anni di impegno politico e civile che hai rappresentato sono per le giovani generazioni un esempio da seguire. La tua storia familiare e personale è segnata dall’esempio e dai valori che hai sempre perseguito. Origini umili, anni di vita spesa accanto agli agricoltori nel mondo cooperativo e nel tuo impegno parlamentare".

Mario Gradara