Addio Aratari, storico tifoso del Cattolica

Si è spento ieri all’età di 84 anni Mario Aratari, conosciutissimo in città per la passione sportiva e per essere stato anche giornalista televisivo tra i primi della zona di Rimini Sud e della carta stampata locale, e da sempre cattolichino storico, appassionato della storia locale e del calcio locale. Molto noto già negli anni ‘80 per aver fondato TeleCattolica, una delle prime emittenti televisive, all’avanguardia in un certo senso in ambito di comunicazione locale, e da sempre appassionato del Cattolica Calcio e tifoso molto legato alla prima squadra di calcio della città, in passato anche speaker dello stadio, dove seguiva spesso le partite domenicali.

Ieri la pagina Facebook ’Noi Giallorossi’ lo ha ricordato con tanti messaggi di cordoglio ed affetto. Ma per alcuni anni è stato pure giornalista locale sulla carta stampata, sempre molto attento alle problematiche della città che viveva con passione e partecipazione. "Era molto conosciuto perché era un vero cattolichino – spiega Vincenzo Cecchi, attuale speaker dello stadio di Cattolica – ha vissuto come tanti di noi gli anni d’oro del turismo e poi si è appassionato anche al giornalismo locale ed alla squadra della sua città. Amava seguire il Cattolica Calcio e ne era un vero appassionato, negli anni lo ha sempre seguito, perdiamo un amico giallorosso".

Un altro pezzo di storia e di memoria che se ne va per una città che non lo dimenticherà e per una ambiente sportivo che perde anche una colonna storica in ambito di informazione e memoria storica. "A chi lo incontrava – racconta un amico – sapeva sempre riferire fatti ed episodi, anche in pochi minuti, con grande capacità narrativa e precisione statistica, tipica di un appassionato ma anche di un esperto in materia di storia locale e sportiva". I funerali si terranno martedì pomeriggio alle 15 presso la chiesa di San Benedetto a Cattolica.

Luca Pizzagalli