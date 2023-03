Addio auto, turisti in monopattino Eccone 250 per i clienti degli hotel

C’erano una volta le biciclette dell’hotel, quelle in fila all’esterno della struttura e pronte per i clienti. Sono cambiati i tempi. Oggi ci sono i monopattini, molto di più di un semplice servizio. La collaborazione tra Hub destination, Elerent, Sal e Federalberghi Rimini ha consentito di cambiare l’idea della mobilità per i clienti delle strutture alberghiere. Il progetto sta funzionando tanto che sono già una cinquantina gli alberghi che hanno aderito al progetto, per un totale di oltre 250 monopattini affidati alle diverse strutture. Le iscrizioni sono ancora aperte. Il monopattino fa parte di un modo nuovo di intendere la vacanza con diversi servizi integrati. Un esempio? Hub destination ha sede poco fuori la stazione ferroviaria. Qui il turista che arriverà in treno potrà recarsi nella sede, ritirare il monopattino che in precedenza ha concordato con la struttura alberghiera e cominciare a muoversi sulle ciclabili, sul lungomare, nelle aree dove le auto sono solo un ricordo fino ad arrivare al proprio hotel. Nel frattempo le valigie verranno recapitate alla struttura.

"L’iniziativa sta andando davvero molto bene – premette Massimo Gabellini di Hub destination –. Quello che viene proposto è molto più di un semplice servizio. Di fatto l’albergatore ha la possibilità di proporre al proprio cliente una mobilità elettrica integrata nella propria offerta. Così facendo il monopattino diviene anche uno strumento di marketing turistico per raccontare la riviera in modo diverso dal solito". Vacanza green, mobilità elettrica e nessuna auto sul lungomare. Con queste premesse non è strano che una buona parte delle strutture alberghiere che hanno aderito al progetto appartengano alla zona nord, quella tra Viserba e Torre Pedrera dove è stato realizzato il nuovo lungomare. "Sostenibilità e green economy sono da diversi anni al centro di molti progetti a cui abbiamo partecipato come Federalberghi Rimini e tanti nostri soci sono sempre più attenti a queste tematiche – spiega Alessandro Lampa consigliere di Federalberghi –. Come associazione perseguiamo un progetto di mobilità integrata che abbini tutti gli strumenti a disponibili come Metromare, bici e monopattini elettrici, che permettano ai nostri turisti di scoprire e godere delle bellezze del territorio con il minor impatto possibile". Per Alessandro Palmerini presidente di Sal veicoli elettrici, "l’obiettivo è contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, migliorare ancora l’offerta delle imprese del comparto turistico. Per tornare a essere riconosciuti e competitivi a livello internazionale, dobbiamo cavalcare l’innovazione, tradurla in nuovi modi e strumenti di turismo esperienziale".

Andrea Oliva