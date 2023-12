"Addio barriere e più parcheggi riservati ai disabili"

Piccoli e grandi interventi per abbattere le barriere architettoniche a Santarcangelo. I lavori, del costo totale di 62.500 euro, hanno interessato varie zone della città e la frazione di Stradone. Interventi sono stati effettuati in via Fratelli Cervi, in via Dante di Nanni, in via Daniele Felici. Inoltre al parcheggio dei Cappuccini è stato ricavato un altro posto auto riservato ai disabili, a Stradone è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale segnalato da lampeggianti. "Con i lavori – osserva la vicesindaca Pamela Fussi – abbiamo reso accessibili a tutti luoghi di Santarcangelo molto frequentati e più volte oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini".