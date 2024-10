Addio barriere: via Pascoli più sicura

Terminati in questi giorni a Santarcangelo i lavori di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione delle vie Pascoli e Pedrignone. Oltre 50mila euro il costo per gli interventi, finanziato dal contributo di Agenzia mobilità romagnola per sistemare anche le fermate dei bus. Sono stati realizzati così 6 attraversamenti pedonali accessibili, 4 fermate dei bus, una nuova piazzetta. Inoltre è stata riorganizzata la sosta: aggiunti un parcheggio riservato ai disabili e 2 per il carico e scarico merci. Con i lavori lavori sono state realizzate anche nuove aiutole.