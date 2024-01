Addio Bongiovanni, turismo in lutto. Domani a Rimini l’ultimo saluto

I funerali di Marco Bongiovanni si svolgeranno domani mattina alle 9,30 nella chiesa di Sant’Agostino a Rimini.

Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels, Sardinia 360 e Gastaldi Holidays, aveva solo 56 anni e guidava una delle realtà più dinamiche del settore turistico-alberghiera, ruolo che lo sottoponeva a ritmi di lavoro sostenuti.

E’ deceduto a Baja Sardinia a causa di un malore cardiaco, lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo ed Eliana Testoni. Papà Renzo gestiva la pensione Impero a Miramare, qui a Rimini, dove negli anni ’50 andava in vacanza la famiglia Berlusconi. Poi la famiglia Bongiovanni andò in Sardegna alla fine degli anni ‘60, iniziando il proprio percorso imprenditoriale nel turismo al Club Hotel, prima struttura ricettiva di Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda. Gli inizi non furono facili, poi nel 1974 iniziarono ad arrivare i tedeschi e l’avventura decollò. La forza fu quella di restare un’impresa familiare.

Poi negli anni ’80 l’acquisizione dell’hotel La Bisaccia, a cui seguiranno la creazione di una catena alberghiera e investimenti a Liscia di Vacca e ultimamente sulla costa oristanese. "Ci siamo sentiti sempre dei custodi di questa bellezza e mai dei proprietari", ha detto Bongiovanni in una recente intervista. "I clienti ci chiedono belle stanze e ottimi ristoranti, oltre a un luogo sostenibile dove essere a contatto con la natura".