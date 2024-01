Addio buche nelle vie San Bartolo e Bionda

A Santarcangelo sono terminati in questi giorni i lavori di riasfaltatura di alcuni tratti delle vie Bionda e San Bartolo, mentre sono ancora in corso quelle in via Bargellona. In via Bionda, a Canonica, si è intervenuti con un nuovo manto stradale e una nuova segnaletica orizzontale nel tratto compreso tra le vie Beccarina e Teodorani, nella via San Bartolo invece l’intervento ha interessato la parte tra le vie Giovannone e Berti. Quasi terminata l’asfaltatura di tutta la via Bargellona a San Vito, poi anche qui sarà rifatta la segnaletica.