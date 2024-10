Addio buche: nuovi asfalti a San Vito

Dopo il ’canto’ del gallo (la scultura posta al centro della nuova rotatoria sulla Tolemaide) a San Vito finalmente verranno anche riasfaltate le strade. Parte in questi giorni il programma straordinario di lavori di asfaltatura di alcune strade, in pessime condizioni dopo gli interventi di riqualificazione dei sottoservizi – come quelli effettuati da Adrigas e Hera – e i cantieri per realizzare piste ciclabili e rotatorie. a conclusione di lavori pubblici per la realizzazione di rotatorie e piste ciclopedonali. Da lunedì 28 ottobre (e fino al 29 novembre) verranno sistemate le vie Patrignani, Rughi, Gutenberg e Bornaccino. Durante l’intervento sarà vietato l’accesso alle strade, che resteranno percorribili solo dai residenti, dai mezzi di soccorso e dalla ditta esecutrice dei lavori. In via Bornaccino, invece, i lavori comporteranno solo il senso unico alternato nel tratto tra i civici 234 e 370. Nello stesso periodo a San Vito è prevista la riasfaltatura di via Don Luigi Sturzo. A San Vito intanto sono terminati i lavori della nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Tolemaide, Tosi e Vecchia Emilia, e nelle prossime settimane si concluderanno quelli per la realizzazione dell’ultimo tratto della ciclabile. "Entro la fine dell’autunno – spiega il Comune – potranno partire tutte le operazioni di riasfaltatura e ripristino delle vie Vecchia Emilia, San Vito, Roncaglia, Stazione Vecchia, nonché l’intervento di messa in sicurezza di via Casale San Vito mediante la bonifica delle banchine laterali per allargare la strada". Entro dicembre al via anche i lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale lungo la Santarcangiolese.