Addio cemento: ora il Marecchia scorre libero

Briglia di cemento demolita sul fiume Marecchia, in zona Ponte Santa Maria Maddalena, lato San Leo. A ufficializzarne la rimozione è la Regione che ha concluso il maxi intervento, con la completa demolizione di una vecchia briglia, sostituita da una soglia in massi ciclopici e verde. I lavori di sistemazione, finanziati complessivamente con 900mila euro, vanno a riqualificare l’ambiente naturale, rendendolo sicuro e libero dal cemento. I fondi investiti sono quelli messi a disposizione dal commissario straordinario alla ricostruzione nella fase d’urgenza, per le alluvioni 2023 e 2024, e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Le opere hanno interessato un tratto montano del fiume, in prossimità del ponte sulla statale 258. Era presente una vecchia briglia in cemento armato costruita negli anni ’80: 500 metri a valle di una seconda briglia in cemento, realizzata a scopo idroelettrico.

Dopo le pesanti alluvioni di maggio 2019 e 2023, la briglia era crollata, ostruendo il corso d’acqua, indebolendo i muri d’ala laterali. Così oggi con la completa rimozione e l’installazione di massi ciclopici si sono andate a inserire opere di difesa delle sponde e per lo scorrimento libero delle acque. Si creeranno cascatelle e pozze che agevoleranno la risalita della fauna ittica e a disposizione delle persone ci saranno rampe d’accesso e ampie aree d’alveo fluviale. Rinpiantumate anche delle talee di salice e altro verde. "I ringraziamenti vanno a Regione, assessore Priolo e Protezione civile – commenta il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi – Anche noi faremo la nostra parte. Nelle prossime settimane partiremo con i lavori che ripristineranno la pista ciclabile crollata durante l’alluvione del 2023".