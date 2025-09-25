Addio Claudia Cardinale. Dai primi ciak in Riviera a ’Otto e mezzo’ di Fellini: "Rimini le deve tanto"

L’indimenticabile Claudia di Otto e mezzo. La splendida Aida in La ragazza con la valigia. Rimini "deve tanto, tantissimo a Claudia Cardinale". E "chi ha avuto la fortuna di vederla molti anni dopo a Rimini dal vivo, tra il pubblico, con quello stesso sguardo che fece innamorare Guido (Marcello Mastroianni in Otto e mezzo) sa che quell’immagine non era un sogno. Era vera. E ci parla ancora...". È l’omaggio di Rimini alla grande attrice, scomparsa martedì a Neumors (vicino Parigi), a 87 anni.

IL RAPPORTO CON FELLINI

Mancherà tanto Claudia Cardinale, al mondo del cinema. Mancherà moltissimo anche ai riminesi. Molti hanno ancora negli occhi quelle settimane in cui la diva era in città, per le riprese del film Diventare italiano con la signora Enrica, del regista turco Ali Ilhan. È il novembre 2009. Spiaggia di Rimini. Il Grand Hotel alla spalle. "Grazie Federico che ci hai portato un po’ di sole...", disse Cardinale, durante una pausa sul set. Per lei Rimini è Fellini. Il primo che l’ha fatta recitare con la sua voce, inconfondibile. Il maestro aveva posato gli occhi su di lei dopo averla vista in Un maledetto imbroglio, film di Pietro Germi del 1959. "Una Cardinale che io mi ricorderò per un pezzo. Quegli occhi che guardano con gli angoli accanto al naso, quei capelli bruni lunghi e spettinati quel viso di cerva, di gatta", disse all’epoca Fellini. Tre anni dopo, Cardinale era sul set di Otto e mezzo. Negli stessi giorni, si divideva tra le riprese del film di Fellini e Il gattopardo di Luchino Visconti. "Due registi che non potevano essere più diversi tra di loro. Federico era tutta improvvisazione, il copione praticamente non c’era.... L’esatto contrario di Luchino", raccontò più volte Cardinale. Che nel 2006 accettò l’invito dell’allora Fondazione Fellini per presentare Otto e mezzo agli Agostinani. E sei anni dopo, nell’agosto 2012, tornò qui per l’anteprima nazionale del film Diventare italiano con la signora Enrica.

SUL PALCO CON MORRICONE

Non fu la sua unica apparizione in quell’agosto del 2012. Cardinale, negli stessi giorni, partecipò alla proiezione della versione restaurata di C’era una volta il West di Sergio Leone e al concerto di Ennio Morricone in piazzale Fellini. Una serata incredibile: 10mila persone in piazza, e lei seduta in prima fila, emozionata e felice di essere lì. Tornò da queste parti due anni dopo – nell’ottobre 2014 – come ospite e madrina dell’allora San Marino film festival.

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA

Nel sentiero della sua vita Claudia Cardinale ha ’incrociato’ Rimini tante volte. Fin dai primi anni della sua straordinaria carriera. La prima volta in Riviera risale a quasi 65 anni fa. Nel 1961 interpretò il ruolo di Aida per Valerio Zurlini per il film La ragazza con la valigia. Una pellicola girata in gran parte qui in Romagna, con molte scene tra Rimini e Riccione. Da rivedere, come tant altri suoi film. "Memorabile – osserva Marco Leonetti, direttore del Fellini museum e della Cineteca – quella scena notturna davanti alla stazione, dove Claudia Cardinale cammina da sola, abbandonata, con quella sua fragilità luminosa che riempie l’inquadratura". Meravigliosa Claudia. Un’attrice straordinaria che "ha percorso la storia del cinema italiano – aggiunge il sindaco Jamil Sadegholvaad – con un bagaglio pieno di personaggi indimenticabili. Un lungo viaggio che, per nostra fortuna, ha attraversato più volte anche Rimini".

Manuel Spadazzi