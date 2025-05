Addio Elsa, la suora degli ultimi . Una vita donata con discrezione

Si sono svolti ieri mattina alla Casa San Girolamo, a Siena, i funerali di Suor Elsa Calisesi, figlia della Carità di San Vincenzo de Paoli, mancata il 30 aprile a 84 anni.

Dopo aver dedicato trent’anni ai bambini e ai giovani della scuola Pia Casa di Misericordia alla Spezia, Suor Elsa era stata inviata dal suo ordine religioso a Rimini, dove ha servito con amore e dedizione i poveri alla Caritas diocesana.

Il suo sorriso e la sua discrezione sono stati un dono prezioso per le persone accolte ma anche per i tanti volontari che negli anni hanno fatto servizio in Caritas.

"Grazie Suor Elsa, per la tua vita donata con amore e discrezione, un amore silenzioso a servizio degli ultimi. Il tuo cuore ha parlato con i gesti. Ora riposa nella pace che hai seminato", il ricordo commosso di Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana.

"Il suo cuore – continua – è sempre appartenuto agli ultimi: i tanti fratelli e sorelle che ha incontrato e serito con dedizione e amore alla Caritas di Rimini".

Caritas in lutto per la perdita della consorella. La Caritas Diocesana di Rimini è l’organismo pastorale che, guidata dal vescovo, Nicolò Anselmi, ha il compito di "animare, coordinare e promuovere la testimonianza della carità nella comunità cristiana".

Mercoledì prossimo è fissata la Santa Messa di Settima presso la Scuola Pia Casa di Misercordia, alla Spezia.