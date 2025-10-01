Addio Excelsior, sarà un condhotel

Rinasce l’hotel Excelsior in zona Alba. Da alcuni giorni la ditta di costruzioni Sartori ha recintato il lotto in cui insiste l’edificio, avviando una sistemazione dell’area che porterà entro breve alla demolizione della struttura. Sarà il primo passo per vedere nascere un albergo completamente nuovo, con sei piani, rivolto verso il mare e destinato ad aggiungersi ai quattro stelle della città. Per l’esattezza sarà un quattro stelle superior. A realizzare l’intervento non sarà la famiglia Righetti, storicamente proprietaria dell’Excelsior fino a pochi anni fa quando, seppur chiuso, ospitava al piano terra la sala giochi Bingo. "Avevamo in essere un progetto di rifacimento dell’hotel - racconta Pamela Righetti -, Ma dopo la chiusura della sala Bingo sono venute a meno le condizioni per poter partire con i lavori, ed è per questo che siamo poi arrivati alla vendita. Ma rimaniamo proprietari del Pepenero e a breve ci saranno novità". Ad acquistare l’Excelsior, avviando un progetto ambizioso per farne un hotel importante per l’intera città, è stata una famiglia di imprenditori bolognese, Goldoni.

L’operazione è di quelle importanti e il nome che già oggi compare sul rendering affisso ai panelli che delimitano il lotto fa intendere cosa sarà il futuro hotel. ‘Dove il mare incontra l’eccellenza dell’abitare, Cà Mare Riccione’, recita la scritta impressa sul rendering. Non sarà un semplice hotel, anche se pluristellato. La struttura sfrutterà la legge per i condhotel dividendosi tra la parte ad albergo e quella ad appartamenti. La divisione, come posto dalla norma urbanistica, prevede il 40% della superficie ad alloggi e il 60% ad hotel.

La struttura ricettiva occuperà il pian terreno e i primi tre piani dell’edificio, mentre gli appartamenti saranno realizzati nei rimanenti tre piani, fino ad arrivare al sesto. Saranno ricavati solo 12 alloggi con finiture di lusso e ampie superfici. A dare le prime anticipazioni sugli appartamenti è Gabetti immobiliare di Misano, che ne curerà la vendita dopo avere seguito la compravendita dell’ex strutture alberghiera.

Solo pochi giorni fa l’associazione Alba aveva lamentato i troppi luoghi di degrado in zona. L’intervento che sorgerà sulle ceneri dell’Excelsior non solo riqualificherà un lotto che da tanti anni attendeva una nuova vita, ma potrebbe diventare un volano per ulteriori investimenti nella zona in cui insistono altre strutture ricettive in cerca di investitori e di una seconda possibilità.

Andrea Oliva