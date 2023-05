"Addio Giò, artista dall’animo delicato che amava il bello"

Ieri Rimini si è raccolta per l’ultimo saluto a Giò Urbinati, il grande artista della ceramica deceduto improvvisamente a 77 anni la notte del 2 maggio. Lacrime e commozione nella chiesa del Crocefisso gremita dalla folla, dove si sono svolti i funerali. Fra i presenti alla cerimonia anche la vicesindaca Chiara Bellini che è intervenuta durante l’omelia: "Giò prendeva molto seriamente l’arte, ma non si dava importanza e il suo modo di fare, anticonformista, dissacrante e irriverente, era quello che ci piaceva di più". La città si separa, dunque, dall’uomo ma non dall’artista che sopravvive alla tristezza delle tantissime persone presenti, dei familiari e degli amici, con la sua arte. Toccante il discorso del figlio, Emilio, che ha ricordato il papà: "Hai dato alla vita la forma che hai preferito, plasmandola con i tuoi sogni. Hai scelto il desiderio di creare bellezza e condividerla con le persone". Giò torna, insomma, alla terra come la stessa terra che trasformava in ceramica in un fuoco di passioni creative. L’artista riminese ha colto nella sua lunga carriera "il mistero della creazione artistica". E lo ha fatto anche con "le sue iperboli colorite e accalorate" che altro non rivelavano se non la "splendida delicatezza della sua anima".

Andrea G. Cammarata