Addio Giorgetti, storico bagnino

È morto Pietro Giorgetti, per tutti ’Pierino’, uno dei bagnini storici di Bellaria Igea Marina. Aveva 96 anni. Negli anni ’60 è stato tra i fondatori della cooperativa degli operatori di spiaggia. Per vari decenni, dall’inizio degli anni ’50 al 1991, è stato titolare dello stabilimento balneare in fondo a via Italia, in zona Cagnona: il bagno 7 che portava il suo nome e prima di lui gestito dal padre, Giulio Giorgetti. Persona affabile, simpatica, disponibile ed estroversa, ha saputo farsi voler bene dalle migliaia di turisti che ha accolto svolgendo la sua attività, aiutato dalla moglie, sia dai bellariesi. Nei mesi invernali faceva il levigatore di pavimenti, la moglie la pettinatrice. In gioventù aveva lavorato – ricorda il figlio Stefano – per le industrie aeronautiche Caproni, come attrezzista. Da quella esperienza aveva ereditato grande precisione e abilità manuali nella lavorazione di legno e metallo. Qualità che riversava nell’attività di bagnino, per lavori e manutenzione.

Giorgetti è stato anche consigliere comunale del Partito repubblicano, che di fatto aveva rappresentato – pur non svolgendo mai il ruolo di segretario politico – per moltissimi anni in varie sedi istituzionali, sia locali che regionali e nazionali. Era in possesso di un’antica bandiera ottocentesca dei repubblicani, con scritte in oro. I colleghi più anziani lo ricordano con commozione. Le esequie sono state celebrate ieri pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria centro. Oltre al figlio Stefano, lascia la nuora Antonella e la nipote Chiara.

Mario Gradara