Addio Green pass per le visite ai parenti ricoverati

Niente più Green pass. Da ieri anche negli ospedali del riminese la ormai famigerata carta verde è decaduta, per effetto della circolare ministeriale arrivata lo scorso 30 dicembre – e dopo i tempi tecnici di adeguamento alle disposizioni – dopo le anticipazioni del nuovo Governo sulla gestione della pandemia in questa fase calante. Dalle parole ai fatti insomma e a partire dall’ospedale Infermi infatti, da ieri i parenti dei pazienti ricoverati hanno potuto saltare la trafila burocratica senza la quale, prima, non era possibile fare visita a un parente se sprovvisti del Green pass. Basterà infatti indossare la mascherina che resta un obbligo in ospedale, così come nelle strutture socio-sanitarie compresi gli ambulatori e gli studi medici di medicina generale. Il Green pass infatti è stato bandito dal Governo anche per accedere, da visitatori o accompagnatori, nelle strutture residenziali, socio- assistenziali, sociosanitarie e negli hospice, oltre che appunto negli ospedali. Questo l’effetto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni da Roma con la pubblicazione di quanto contenuto nel decreto in Gazzetta ufficiale.

Tra le altre novità più rilevanti comprese dal cambio di rotta dell’esecutivo in materia di gestione della pandemia, anche il fatto per cui non sarà più necessario un test antigenico o molecolare dall’esito negativo per uscire dal periodo di quarantena a seguito di un tampone positivo. Basterà che siano passati 5 giorni e non ci siano più sintomi. La regola vale per tutti, tranne che per chi arriva positivo dalla Cina. Infine, la riduzione dell’autosorveglianza: chi è entrato in contatto con un positivo avrà l’obbligo di indossare, in caso di assembramenti, una mascherina Ffp2 per 5 giorni e non più per dieci.