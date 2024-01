"Addio Gualtieri, si è spenta la luce del maestro"

"La luce del Maestro dello splendore del reale si è spenta ieri". Parole usate dal sindaco Jamil Sadegholvaad dopo la scomparsa di Fernando Gualtieri, pittore di fama internazionale che aveva origini riminesi essendo i genitori di Talamello, un paese che da oltre vent’anni ne ricorda l’arte nel museo a lui dedicato. Gualtieri aveva 104 anni. "Una vita che ha attraversato un’epoca - prosegue il sindaco -, segnata dal dramma della seconda guerra mondiale, con una passione per la pittura che poi l’ha spinto fino a Parigi, dove ha incontrato la moglie Yvette e dove ha scelto di restare fino all’ultimo giorno". Il legame con la sua terra è sempre rimasto vivo. Questi luoghi per il maestro continuavano a essere un punto di approdo. "Per questo anche la nostra città, così come la sua Talamello, troveranno il modo per ricordarlo e rendere il giusto omaggio al suo suggestivo e unico iperrealismo magico. In questo momento mi stringo nel dolore della famiglia e dei tanti che hanno saputo apprezzare lo splendore della sua arte".

I genitori di Gualtieri emigrarono in Francia, ma ancora giovane Fernando venne mandato a Viserba dove c’erano la sorella e la nonna. Il legame con questa terra è sempre rimasto forte anche quando dagli anni Settanta in poi inaugurò una galleria personale a Parigi. Fu in questa terra, nella sua Talamello che elaborò la poetica dello Splendore reale, in cui la luce viene diramata dal dipinto e non il contrario.