Addio Lazzaretti, re dei giochi del ‘salotto’

Grande commozione a Riccione per la scomparsa di Alfio Lazzaretti, 75 anni, titolare della storica sala giochi Happy Days, per generazioni punto di ritrovo per i ragazzi riccionesi e per i vacanzieri. A stroncare la vita del noto imprenditore, in poche settimane, è stato un male che non perdona, a nulla sono valse le cure e quella tenacia che l’ha sempre accompagnato nella vita. Sconcerto e dolore tra gli operatori dell’isola pedonale di viale Ceccarini, che con Lazzaretti avevano stretto amicizia, complice non solo l’attività aperta negli anni Settanta, ma anche il suo carattere aperto e solare. Nonostante avesse ceduto il timone dell’attività al figlio Patrick, continuava a essere presente nella sala giochi, si concedeva intanto delle uscite in barca, pizzate e chilometriche escursioni in bicicletta, sempre con i suoi numerosi amici. Lo ricorda commosso il fratello Sergio, anche lui notissimo imprenditore riccionese, che ripercorre la sua vita fin dai tempi in cui con il padre lavorava nella vecchia impresa di famiglia. "Alfio – racconta – aveva solo 18 anni, quando in un capannone di 2000 metri quadri lucidava le porte da inviare in Libia. Negli anni Settanta è poi cominciata l’avventura della sala giochi. Lì è passato il mondo, compreso numerosi personaggi, tra i quali Lucio Dalla". Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati in rete alla famiglia, uniti ai ricordi legati della sala giochi. "Abbiamo fatto casino ma ci siamo divertiti", scrivono i ragazzi dell’Happy Days salutando il timoniere. Oggi alle 15 nella chiesa di San Martino in viale Diaz messa d’esequie, amici e conoscenti si stringeranno in preghiera coi parenti, in particolare con i figli, Deborah e Christian.

Nives Concolino