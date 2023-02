Addio Leurini, professor cortese

Ha suscitato cordoglio anche in Riviera, la scomparsa del professor Ercole Leurini, spentosi sabato all’età di 83 ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Da due anni la malattia aveva tolto Leurini dalla scena pubblica. A Riccione, Ercole Leurini trascorreva parecchi mesi dell’anno, coltivando numerose amicizie e presentando iniziative culturali, di poesia, musica e folklore. Insegnante di Lettere, oltre alla passione per insegnare Italiano, Leurini negli anni ’80 fu tra i fondatori di un emittente televisiva locale, l’attuale Teletricolore. A Riccione l’ultima sua apparizione in pubblico risale alla lettura dei versetti di Dante Alighieri in chiave ironica. Lascia il figlio Cristiano, la nuora Anna, la nipote Caterina. I funerali si svolgeranno oggi alle 11, nella chiesa parrocchiale di Albinea.