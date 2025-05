Addio Linea 11, arriva il trenino

Addio linea 11, al Marano arriva il trenino. E’ questa la soluzione scelta dall’amministrazione comunale per fare fronte all’assenza del trasporto pubblico su viale d’Annunzio nel tratto compreso tra la rotonda con via Angeloni e piazzale Azzarita. La linea 11 da ottobre ha cambiato percorso viaggiando a monte della ferrovia perché sarebbe pericoloso fare passare autobus e camion sul ponte sul Marano lungo viale d’Annunzio. Ma questo pone un problema di trasporto pubblico sul lungomare. Da venerdì entrerà in azione un trenino su gomma da 60 posti. Questa la risposta del Comune. Il collegamento sarà operativo ogni giorno. Nelle ore mattutine il servizio raggiungerà la zona delle Terme con capolinea in piazzale Marinai d’Italia, attivo dalle 8 alle 13 con corse ogni ora. Nelle fasce pomeridiana e serale, le corse avranno cadenza oraria tra le 15 e le 19,30, e ogni 40 minuti tra le 20,30 e la mezzanotte. Nel tratto tra piazzale Neruda e viale Verdi, il trenino utilizzerà le fermate della linea 11, attualmente sospese perché non utilizzabili da Start Romagna a causa della deviazione del percorso. Al mattino e pomeriggio il biglietto costerà 1,50 euro mentre alla sera raddoppierà: 3 euro.