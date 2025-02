Addio plastica usa e getta

Addio alla plastica e alla carta usa e getta nelle strutture pubbliche del Comune di Coriano, grazie al contributo di Atersir, spiega l’assessore Anna Pazzaglia (nella foto). Nelle 5 materne e alla scuola ‘Favini’ sono arrivati set di stoviglie in ceramica e vetro, quindi riutilizzabili, composti da 1.437 pezzi tra piatti, bicchieri, brocche, insalatiere e posate in acciaio. Inoltre sono stati posti 156 asciugatori ad aria, in sostituzione e integrazione della carta asciugamani, nei servizi igienici di tutte le scuole, impianti sportivi, palazzetto dello sport, uffici comunali, teatro, biblioteca e così via.