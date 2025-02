Addio Scarpato, una vita spesa per gli altri

Roberto Scarpato, per gli amici Roby, ha salutato il mondo in punta di piedi, così come aveva vissuto, con la discrezione di chi non ha bisogno di proclami per lasciare il segno. Aveva 66 anni, un’età che la vita aveva riempito di passioni e dedizione assoluta agli altri. "Roberto era un profondo conoscitore del mare e della subacquea. Ci conoscevamo da 40 anni, uniti dalla stessa passione, la protezione civile – ricorda commosso l’amico e socio Fabio Scarpellini - Con noi ha affrontato missioni difficili, dall’intervento in Jugoslavia nel 2001 per la ricerca di un marinaio scomparso, ai terremoti, agli allagamenti. Era un punto di riferimento insostituibile". Ma negli ultimi due anni Roberto aveva scelto di dedicarsi all’insegnamento, trasmettendo ai giovani il suo sapere nella scuola di subacquea del gruppo di San Marino. Per anni aveva lavorato nell’azienda di famiglia, la Scarpato Pirotecnica. Pochi sapevano della sua malattia. Un cancro che aveva scelto di combattere in silenzio, confidandosi solo con pochissimi amici. "Un altro lutto che scuote la protezione civile, dopo la scomparsa di Lanfranco Lorenzini nel 2020 – ricorda Scarpellini - ma resta il filo che ci unisce". L’ultimo saluto domani alle 15 nella chiesa di Viserba Monte.

a.d.t.