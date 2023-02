Tra i semafori presenti a Santarcangelo, è uno di quelli che creano più code e pericoli, insieme ai due sulla via Emilia e a quello lungo la Marecchiese a San Martino. Ma andrà finalmente in pensione entro l’anno il semaforo all’incrocio tra la Tolemaide, la via Antica Emilia e la via Tosi a Santarcangelo, al confine con Rimini: verrà sostituito da una maxi rotatoria. L’inizio dei lavori, che era stato previsto inizialmente in primavera, è slittato di qualche mese. Manca ancora il progetto esecutivo, ma nel frattempo sono state completate le procedure per gli espropri dopo che è stato firmato l’accordo di programma per l’opera tra il Comune di Santarcangelo, quello di Rimini e la Provincia.

Nonostante il ritardo accumulato per l’iter autorizzativo, il cantiere per la nuova rotatoria partirà entro la fine del 2023 (è una delle opere più importanti inserite nel programma dei lavori di quest’anno). Il costo sarà di 750mila euro: la metà sarà finanziato dagli oneri ottenuti dall’amministrazione per la realizzazione dello stabilimento di Amazon (385mila euro), il resto sarà coperto dai Comuni di Santarcangelo e Rimini (in parti uguali: ciascuno verserà 157.500 euro) e dalla Provincia (che sborserà 50mila euro). La rotatoria avrà un diametro di circa 50 metri e sarà leggermente disallineata rispetto all’asse di via Antica Emilia (per la presenza di un edificio sul lato di San Vito). Il progetto prevede anche il tombinamento di un tratto del fosso per poter realizzare una breve pista ciclopedonale, con tanto di attraversamento sulla Tolemaide. Restando alla Tolemaide, nei mesi scorsi sono stati realizzati i lavori di sistemazione del cavalcavia sull’autostrada. A breve partiranno invece quelli per sistemare il cavalcavia su via Tosi, annunciati due mesi fa dalla vicesindaca Pamela Fussi: un intervento da 270mila euro, di cui oltre la metà (170mila euro) finanziati attraverso fondi del Pnrr.