Addio Superbonus, trema l’edilizia "A rischio chiusura 5mila aziende"

di Manuel Spadazzi

Migliaia di aziende messe in ginocchio. "Molte di queste – attacca Davide Ortalli, il direttore di Cna – rischiano di non farcela e di chiudere". E poi il rischio di tanti, tantissimi cantieri lasciati a metà, con l’ombra "di centinaia di contenziosi". Sono gli effetti temuti dalle associazioni di categoria, dopo che il governo ha deciso di eliminare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti sui bonus per l’edilizia. E’ la fine del Superbonus, misura che aveva dato ossigeno alle imprese e fatto ripartire, anche nel Riminese, il settore dell’edilizia.

Dopo la mossa del governo, ieri è stato un coro unanime da parte delle associazioni di categoria. Tutte a puntare il dito contro l’esecutivo Meloni, per una decisione che rischia di provocare "una crisi irriversibile per il settore". Non fa sconti Ulisse Pesaresi, presidente di Ance, l’associazione nazionale costruttori edili della Confindustria di Rimini e Ravenna. "Nel nostro territorio c’è il rischio concreto che si blocchino centinaia di cantieri, che falliscano centinaia e centinaia di imprese, con la perdita di migliaia di posti di lavoro". E poi c’è l’altra faccia della medaglia: senza più le agevolazioni e la cessione dei crediti, tanti cantieri rischiano di bloccarsi, dando il via a "numerosi contenziosi con i cittadini". La preoccupazione "è grande". Pesaresi si augura "che si possano trovare soluzioni per la cessione dei crediti maturati nel passato e nei cantieri in corso, come emerge dalle dichiarazioni dei rappresentanti del governo dopo l’emanazione di questo decreto", che il presidente di Ance definisce "il più veloce della storia della Repubblica". Per Pesaresi "non sostenere la filiera delle costruzioni, settore che più degli altri ha contribuito alla crescita dopo la pandemia, significherebbe quasi certamente non riuscire a far fronte anche agli imminenti impegni delle opere finanziate attraverso il Pnrr. Chiediamo alle istituzioni di farsi interpreti presso il governo di una situazione che sta per deflagrare, in tutta la sua gravità, sul nostro tessuto economico e sociale". Pesaresi spera di avere buone notizie già lunedì, quando ci sarà un incontro tra il governo e Ance.

Suonano il de profundis dell’edilizia anche Cna e Confartigianato. "Nel Riminese abbiamo oltre 5mila imprese – ricorda Ortalli di Cna – che operano nel settore dell’edilizia e degli impianti. E si può dire che non ci sia praticamente nessuna, tra queste, che non abbiamo lavorato con il Superbonus. Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti le metterà tutte in crisi. Le imprese più strutturate e con più liquidità si salveranno, ma tante rischiano di non farcela e fallire". Ecco perché "questa decisione del governo – aggiunge il presidente di Cna Rimini, Mirco Galeazzi – è gravissima: contraddice etica e buon senso e colpisce un bene primario per tutti i cittadini come la casa". Confartigianato ricorda che "la strada dei bonus per edilizia, dal 2020 all’anno scorso, è stata costellata di continui stop and go normativi, con ben 224 modifiche. Imprese e cittadini si sono trovati imprigionati in una ragnatela burocratica. Un’esperienza culminata con il blocco dei crediti e l’incertezza sulla sorte degli incentivi. Non è questo il modo migliore per favorire la transizione green".