Addio Tamburini, primo presidente agricoltore

E’ scomparso venerdì il primo presidente agricoltore di Cia Rimini, Raffaele Tamburini, figura di spicco all’interno della confederazione. Presidente per due mandati dai primi anni ‘90, quando l’allora Cia-Confcoltivatori aveva sede in via Giordano Bruno a Rimini, guidò l’associazione attraverso un periodo di grande e rinnovamento, impegnandosi nel miglioramento tecnico dell’offerta dei servizi. "Tamburini aveva mostrato grande determinazione e aveva saputo vedere e percorrere strade nuove che contribuissero al sostegno dei soci e delle aziende, nella convinzione che con l’impegno di ognuno si potesse lavorare insieme per accrescere il benessere di tutti, raggiungere una reale giustizia sociale e una migliore qualità della vita". E’ il messaggio del presidente Danilo Misirocchi, del vice vicario Lorenzo Falcioni, del direttivo e dei soci. Cia Romagna vicina al dolore dei familiari, a cui vanno le più sentite condoglianze.