Addizionale Irpef, cala la busta paga. Soltanto Montescudo è esente

Vedere scomparire dalle tasche 180 euro in un anno potrebbe non cambiare la vita, "ma se si somma questa cifra a tutti gli aumenti che le famiglie stanno subendo, allora si rischia di andare in difficoltà". La cifra a cui si riferisce la segretaria generale provinciale della Cgil, Francesca Lilla Parco, deriva dall’addizionale Irpef applicata dai Comuni nella provincia di Rimini a un lavoratore che si avvicina ai 28mila euro di reddito annui. Ogni Comune ha la propria aliquota, unica o variabile per scaglioni, e le eventuali agevolazioni che escludono fasce più o meno ampie dal versamento della quota mensile da detrarre dallo stipendio per i dipendenti e dalle pensioni. Mediamente il peso dell’addizionale varia tra i 150 e i 180 euro annui. In provincia c’è un solo Comune che non la applica, si tratta di Montescudo-Monte Colombo. "Questo deriva dal fatto che con la fusione sono arrivati anche contributi che al momento consentono all’amministrazione di non far ricorso allo strumento dell’addizionale, vedremo come intenderà procedere il Comune quando le risorse saranno terminate". In linea generale nella contrattazione tra sindacati e amministrazioni comunali "si chiede di destinare i fondi raccolti attraverso l’addizionale al sociale, con progetti definiti". I Comuni costieri hanno tutti l’addizionale, ma attraverso i vari scaglioni e i limiti per l’esenzione spesso sono ampie le fasce che non la versano. Quest’anno ad avere alzato l’aliquota è stata solo Cattolica, "ma resta con Misano l’aliquota più basa in provincia". Riccione l’ha reintrodotta nel 2023, non senza proteste dei sindacati. Se nei comuni costieri gli scaglioni tagliano fuori dall’addizionale fette a volte consistenti di contribuenti, nei piccoli comuni pagano tutti. "I piccoli municipi hanno una aliquota unica per tutti, solo pochi hanno esenzioni fino a un certo reddito. Tra questi Gemmano (fino a 7.900), San Clemente (11.900), Sant’Agata Feltria (8mila), Poggio Torriana (15mila) e Sassofeltrio (8mila)".

Andrea Oliva