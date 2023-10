Adesca ragazzine fuori dalla scuola: “Sali in auto, ti fotografo le scarpe”

Rimini, 2 ottobre 2023 – Due ragazzine di 12 anni, che frequentano le scuole medie di Rimini, hanno raccontato ai genitori di essere state importunate e adescate da un uomo di circa trent'anni, che avrebbe chiesto loro di salire sulla sua macchina per scattare delle foto alle loro scarpe.

I due episodi sarebbero avvenuti venerdì scorso attorno alle 7.30 nella zona di via Acquario, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. I familiari delle piccole si sono presentati in Questura per denunciare l'accaduto. Il presunto adescatore avrebbe prima tentato l'approccio con una delle due ragazzine, venendo però respinto e allontanato. In seguito avrebbe iniziato a blandire anche una seconda minorenne, riuscendo in qualche modo a convincerla a salire a bordo dell'auto, con la scusa - pare - di voler realizzare delle foto per Instagram.

La bambina si sarebbe però insospettita a causa del suo comportamento e si sarebbe quindi allontanata di corsa. La polizia di Stato sta svolgendo degli accertamenti allo scopo di identificare il presunto adescatore. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha aperto un fascicolo di indagine e disposto una perquisizione a carico di un indagato.