Adescato su sito d’incontri e rapinato. Vittima picchiata con un ombrello. Arrestato uno dei due assalitori

di Lorenzo MuccioliSi è iscritto a Grindr, un social network dedicato agli incontri gay: lo scopo però non era quello di cercare nuovi partner, bensì andare a caccia di potenziali prede da rapinare. Così è stato il 30 ottobre scorso, quando un 40enne italiano originario di Cesena, residente a Bellaria, con l’inganno e la scusa di un incontro passionale ha attirato la sua vittima sul retro del centro commerciale "Il Planetario" per poi fare scattare la trappola e aggredirla, insieme ad un complice, nel tentativo di portargli via cellulare e portafogli.

Rapina che tuttavia è riuscita solamente in parte. Il malcapitato, dopo alcuni momenti di terrore e dopo essere stato strattonato e picchiato con un ombrello, è riuscito a scappare e a dare l’allarme. A distanza di qualche mese, le indagini dei carabinieri – coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi – hanno permesso di stringere il cerchio attorno al 40enne, ritenuto uno dei presunti autori dell’aggressione. Ieri i militari dell’Arma hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Rimini, accompagnando il bellariese in carcere ai ‘Casetti’. Proseguono intanto gli accertamenti per risalire all’identità del suo complice, che resta per il momento ignoto. Ma le indagini dovranno ora accertare anche potenziali collegamenti con altre rapine dalle modalità similari, sempre basate su finti-appuntamenti attraverso App di incontri gay, che si sono consumate in autunno tra la provincia di Rimini e quella di Forlì-Cesena. A dicembre, proprio i carabinieri avevano sgominato una banda - composta da un marocchino, un senegalese e un italiano - che avevano messo a segno alcuni colpi tra Cesenatico e Longiano agganciando i bersagli su un social network per appuntamenti a luci rosse. Un copione identico si è ripetuto anche a fine ottobre a Bellaria.

In questo caso la vittima, un ragazzo che abita in zona, è entrato su Grindr e, dopo aver chattato per un po’ con un utente, si è accordato con lui per un appuntamento sul retro del centro commerciale. Giunto sul posto, il giovane si è trovato a tu per tu con il 40enne, che è subito salito in macchina. A quel punto è saltato fuori anche il suo complice che si è avventato sulla portiera dell’auto, bloccandola per impedire alla vittima la fuga. Ne è nato un violento parapiglia dentro l’abitacolo della vettura, con il 40enne che si è prima impossessato delle chiavi e poi ha cercato di strappare il cellulare dalle mani del suo bersaglio. Nella confusione, uno degli assalitori ha estratto un ombrello dal portabagagli e lo ha usato per colpire il ragazzo che tentava di divincolarsi.

Quest’ultimo, in qualche modo, è riuscito a scendere dall’auto e ad allontanarsi, dopo aver respinto un nuovo tentativo di rubargli lo smartphone. E’ quindi corso a cercare aiuto, mentre i suoi assalitori si sono dileguati. Poco dopo è tornato sul retro del centro commerciale insieme ai carabinieri, trovando l’auto al suo posto senza però le chiavi. I suoi aggressori sono tornati a farsi contattandolo attraverso l’App: "Siamo dei tossici, rivuoi le tue chiavi?". Il ragazzo ha riportato un trauma (con 7 giorni di prognosi) e il giorno successivo si è recato in caserma a sporgere denuncia. I militari dell’Arma hanno subito messo in moto le indagini, e grazie anche all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza sono risaliti ad uno dei presunti aggressori.