Adescava minorenni. Giostraio condannato

Un uomo di 57 anni della provincia di Bergamo, appartenente a una famiglia di giostrai, è stato condannato dal tribunale monocratico di

Rimini a un anno e 10 mesi di reclusione per detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il 57enne con la promessa di regalare gettoni per l’autoscontro adescava minorenni ai quali chiedeva foto e video intimi. Nel 2018, quando le giostre erano in provincia di

Rimini, il 57enne avrebbe tentato di avvicinare alcuni ragazzini di 13 e 14 anni. La scorsa settimana, l’uomo difeso dall’avvocata Cinzia Bonfantini del foro di

Rimini, è stato condannato, dopo che il Ctu, il consulente tecnico nominato dal giudice, l’aveva dichiarato capace di intendere e volere. Alle spalle del 57enne un processo analogo a Bergamo conclusosi con esito opposto, ossia con un’assoluzione in virtù di un’altra perizia medica che lo aveva definito non imputabile per vizio totale di mente. La difesa del 57enne ha già annunciato ricorso in appello sulla base delle perizie mediche.

Secondo quanto ricostruito in fase di indagini, infatti, il 57enne nel 2018 e 2019 si era trovato in occasione di una fiera sul territorio riminese, lavorando come addetto al ritiro biglietti per il Luna park temporaneo allestito per la festa. Una posizione che l’uomo ha poi secondo le accuse sfruttato per avvicinare i ragazzini che attirati dal miele del divertimento come api impazzite ronzavano tra le giostre in cerca di un giro gratis.

È stato con questa scusa che il 56enne avrebbe colto l’occasione, disponendo ad esempio di un dispositivo per azionare anche senza il pagamento di un gettone gli autoscontri, per avvicinare i due ragazzini, dalla cui denuncia dei famigliari è poi scaturita l’indagine. Un primo approccio, quando il 57enne in cambio di gettoni o chiavetta si sarebbe spinto prima a chiedere ai due minori il numero di telefono, per poi nei giorni successivi iniziare a inviare loro messaggi sempre più spinti. Una escalation di presunta depravata libidine arrivata alle richieste esplicite di foto di nudo che, una volta scoperte dai genitori dei ragazzi, hanno fatto subito scattare allarme e querele a carico del 57enne.