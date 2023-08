"Adesso anche l’acqua costa carissima"

"Gli aumenti generalizzati si sono abbattuti anche sulle bollette dell’acqua come in tanti in questi giorni ci segnalano". Dopo mesi nei quali a essere nel mirino sono state luce e gas, ora tocca anche all’acqua. "Si prevedono tariffe – spiegano dall’associazione consumatori sammarinesi – che sono salite e saliranno progressivamente. Stando a quanto riportato sulle tabelle pubblicate sul sito di Aass, un primo aumento del 10% è stato calcolato dal primo aprile 2022, mentre dal primo gennaio 2023 è scattato un ulteriore aumento, infine, dal primo gennaio 2024 se ne aggiungerà un ennesimo che impatterà per una percentuale totale del 30% su tutti gli scaglioni". L’assoconsumatori fa sapere che "a fronte di un costo non oggettivamente imputabile al mercato – spiegano riportando le motivazioni dell’Azienda di Stato – l’acqua viene fatta pagare di più ai consumatori, sia per ragioni legate al bilancio di Aass, sia perché ricevano il chiaro messaggio che essa è un bene prezioso e non deve andare sprecato. Della serie, il fine giustifica i mezzi. Si trattano, cioè, i cittadini alla stregua di bambini cui impartire ‘costose’ lezioncine, invece che ottimizzare il servizio per monitorarne realmente l’andamento. Si ha ormai la sensazione che a pagare siano sempre le stesse persone e che dietro alla superficie di principi certamente condivisibili, compreso quello di non sprecare l’acqua, ci sia chi sta portando avanti, a livello globale, interessi che poi si materializzano in quei famosi extraprofitti che il fondo monetario internazionale ha quantificato in un più 45% e a livello sammarinese, in quel gettito in entrata per Aass che serve a far cassa".

Per evitare gli sprechi "non è certo indispensabile aumentare le tariffe – tuonano – specie se la materia prima non ha subito gli stessi aumenti. Forse uno dei primi passi da fare sarebbe garantire letture reali e chiare, con intervalli di tempo non superiori ai 3 mesi, che servirebbero anche a scongiurare eventuali perdite ad ogni emissione di fattura. Così facendo si premierebbero effettivamente quei consumatori virtuosi e si individuerebbero con certezza gli eventuali spreconi". Anche sulle bollette dell’acqua la questione ruota attorno ai consumi. "A oggi purtroppo ci sono tantissimi cittadini che ricevono fatture i cui consumi sono totalmente stimati – dicono da Usc – e al contrario della vicina Italia, dove si aprono tavoli per affrontare le tematiche dei rincari, a San Marino si mettono le mani in tasca alle persone senza neppure interagire con le assoconsumatori, al fine di poter affrontare la problematica a monte e ricercare soluzioni che non siano solo quelle più facili. Cioè, gravare sul potere di spesa dei consumatori".