"Adesso basta guerre nel mondo dello sport"

"Con Nitti da oggi dovrà essere avviata una intensa collaborazione". Non perde tempo la sindaca Daniela Angelini nel gettare un ponte tra l’azione amministrativa e quella sportiva del nuovo corso della Polisportiva. Dal municipio la vittoria di Miche Nitti viene vissuta come un momento storico nella speranza che "il clima di scontro all’interno del mondo sportivo possa essere realmente archiviato a partire da oggi, nella doverosa consapevolezza che le difficoltà, in particolare di natura economica, nella gestione degli impianti saranno, purtroppo, il vero scoglio da superare". Insomma, è necessario lavorare da subito e sul tavolo c’è il contributo, ancora non quantificato, che il Comune potrebbe dare alla Polisportiva per ‘tirare avanti’ nonostante il caro bollette. Sindaca a parte, è tutta la giunta che si congratula con Nitti, e in modo particolare lo fa l’assessore allo Sport, Simone Imola, che martedì è rimasto lungo al palazzo del Turismo in occasione delle votazioni. "Un sincero augurio di buon lavoro a Michele Nitti e a tutto il consiglio direttivo che andrà a insediarsi. Rinnovo l’invito, già manifestato prima delle elezioni, ad una seria e proficua collaborazione". C’è anche una parte del Pd che incassa con il sorriso l’esito delle votazioni per un presidente bipartisan a guardare gli apprezzamenti che arrivano dal centrodestra. Ieri l’ex sindaca Tosi se n’è uscita così: "Michele Nitti non ti conosco ma mi hai già fatto un regalo".