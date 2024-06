Adesso Valpharma fa il servizio completo: "Anni di lavoro e tre milioni di investimento"

Tre anni di lavoro, tre milioni di investimento complessivo, uno studio di fattibilità che ha previsto il rientro dell’investimento in tre, al massimo quattro anni. Sono alcune delle cifre che accompagnano la nuova linea di confezionamento di Valpharma International, azienda di Valpharma Group, autorizzata recentemente a confezionare e rilasciare il prodotto sul mercato da parte di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

Dai giorni scorsi nello stabilimento di Pennabilli l’azienda può fornire ai clienti un full service, dalla manifattura alla confezione pronta per i banchi delle farmacie. Il nuovo impianto permette infatti "di accorciare la catena distributiva fino a due mesi – spiegano dall’azienda – rendendo il processo produttivo più efficiente e sostenibile. Valpharma è, da sempre, produttrice di farmaci solidi orali in conto terzi, ma prima di oggi non si occupava del loro confezionamento, si tratta di una piccola rivoluzione per tutto il gruppo".

"Al progetto l’azienda lavora dal 2021 – ricorda Alessia Valducci, chairwoman di Valpharma Group – quando ha deciso, con coraggio, di creare un proprio know how, con uno sforzo di innovazione e studio che sta procedendo ancora oggi e che andrà avanti nei prossimi anni". "Si tratta di un cambio di paradigma – sottolinea il dg Alberto Vitez – l’impianto infatti ci offrirà nuove opportunità commerciali, ci aprirà a nuovi progetti e, quando sarà a pieno regime, porterà a un miglioramento delle performance economiche".