Adolescente ferito nell’incidente: "Aggredito dai parenti del 15enne. Ho lasciato la città per paura"

Una notte di sangue e di paura. Sono questi i terribili contorni che giorno dopo giorno si stanno sempre più definendo intorno a quanto accaduto la sera di sabato scorso, alle 23 circa, in via Acquario, zona Costellazioni a Rimini. Lì dove a seguito di uno scontro tra uno scooter e una Opel Astra, un 15enne di etnia sinti è rimasto gravemente ferito ed è ancora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Un ospedale che proprio martedì mattina per altro è stato preso d’assalto da un gruppo da una cinquantina di persone di etnia sinti, parenti e amici del 15enne ricoverato in terapia intensiva, dove si trova ancora a lottare tra la vita e la morte.

Quelle stesse persone che, però, stando alla testimonianza choc del 56enne di origini bielorusse che sabato sera si trovava alla guida dell’automobile contro cui è andato a sbattere il 15enne in scooter, subito dopo avere visto il proprio giovane parente a terra avrebbero anche "aggredito per diversi minuti me, mia moglie e mio figlio minore, che si trovavano con me in auto al momento dell’incidente". Riavvolge così il nastro l’automobilista, che vive nella zona dell’incidente (così come il 15enne ferito) e che proprio a seguito della presunta aggressione patita, oltre a numerose minacce, è stato ora costretto a lasciare Rimini "per paura: paura per la mia incolumità e quella della mia famiglia".

Stando alla ricostruzione dell’incidente e dei momenti immediatamente successivi, infatti, il 56enne bielorusso ricorda come "l’impatto è stato improvviso. Il ragazzo ha sfondato il finestrino con la testa (stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine il giovane era senza casco, ndr) e io mi sono subito fermato per prestargli soccorso. Io, mia moglie e mio figlio abbiamo immediatamente chiamato tutti: polizia, carabinieri, 118". Prima ancora dell’arrivo dei soccorsi però, sul posto "si è presto radunata una folla di una cinquantina di persone – ripercorre il 56enne, che è difeso dall’avvocato Luca Greco e che al momento non risulta identificato dall’autorità giudiziaria a seguito di una eventuale indagine per lesioni stradali –. Parenti e amici del ragazzo che hanno cominciato ad accerchiare me e la mia famiglia".

Attimi di tensione, di grande paura: "Per questo ho stretto mia moglie e mio figlio a me, per proteggerli, ma a quel punto alcuni dei presenti hanno cominciato a colpirci. Tutti noi. Siamo stati colpiti alla testa, alla mandibola, alle gambe. Avevo il cuore a 150 all’ora e anche adesso a ripensare a quei momenti ho paura".

Scene di giustizia privata e sommaria in strada, sostiene ancora il 56enne bielorusso, durante la quale non sarebbero mancate nemmeno le minacce da parte del gruppo nei confronti dell’automobilista. "Uno di loro mi ha fatto segno di estrarre anche una pistola e mi hanno detto: “Se muore questo ragazzo, tu sei morto con tutta la tua famiglia“". Attimi di terrore interrotti solo dall’arrivo sul posto delle forze dell’ordine, dopo cui i presenti avrebbero iniziato a sparpagliarsi. "Ora ho paura. Ho paura che possa capitarmi qualcosa. Le stesse forze dell’ordine mi hanno consigliato per la mia sicurezza di allontanarmi dalla zona in cui vivo e così ho fatto".

Nel frattempo, il 56enne e i parenti che erano con lui al momento dell’incidente proprio ieri si sono recati in ospedale, dove per tutti sono state stimate prognosi di 25 giorni a seguito dei colpi subiti. "Ma non ho intenzione di fare denuncia adesso – ha garantito ancora il 56enne –. Adesso sono solo preoccupato per questo ragazzo di 15 anni ferito. Voglio solo che stia bene e che presto possano arrivare buone notizie sulle sue condizioni".

Francesco Zuppiroli