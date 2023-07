"Adoro la Romagna" Carolina Crescentini a Cinè

Sguardo magnetico, spontanea e schietta, Carolina Crescentini stasera a Riccione riceverà l’Hot Corn Awards "per la carica e per l’energia rock delle sue prove attoriali che l’hanno sempre portata a sfidare e a sfidarsi in ambiti diversi sempre con grandi risultati". Il premio le verrà conferito alle 21.15 nell’arena di piazzale Ceccarini, nell’ambito di Cinè che oggi durante la convention al palacongressi attende altri grandi ospiti, tra questi Massimiliano Bruno, Edoardo Leo e Fabrizio Bentivoglio; Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli, Davide Minnella e Francesco Scianna, nonché Diego Abatantuono e Francesco Patierno. La premiazione sarà accompagnata dall’intervista di Andrea Morandi, direttore di Hot Corn, alla Crescentini. Poi la proiezione gratuita do ’A Casa tutti bene’ di Gabriele Muccino.

Questo riconoscimento si aggiunge ad altri successi del 2023?

"Sono assolutamente contenta di ricevere questo premio e anche felice, perché questo per me è un anno incredibile. Mi sono divertita, sono successe tante cose belle. Ho partecipato a un film commedia con Lillo (Grosso guaio all’Esquilino. La leggenda di Kung fu) e a 3 serie televisive. ‘Mare fuori’ che mi regalato tanta soddisfazione e amore da parte del pubblico, poi ‘Tutto chiede salvezza’ di Francesco Bruni, ispirato a un libro pieno di emozioni, che mi ha fatto pure piangere. E’ importante raccontare quanto accade nei sette giorni di Tso, ricovero obbligatorio. Infine la comica Boris 4. Tutte queste riportano tanti aspetti di me, cose che mi piace approfondire. Ho un bel lato comico, l’ho sempre avuto e l’avrò ancora e lo soddisfo con la commedia".

Stasera rivedremo ‘A casa tutti bene’.

"E’ di Muccino che sono contenta sia stato scelto da Cinè , perché quel film è stato una grande esperienza. Lui è un regista meraviglioso, è un tornado, una persona che ti stravolge, poi il cast è bellissimo, abbiamo vissuto insieme per due mesi sull’isola di Ischia".

Su cosa sta lavorando?

"Su diverse cose, per ora posso dire che ci sarà la seconda stagione di ‘Tutto chiede salvezza", che si girerà a fine estate per Netflix con un cast meraviglioso e poi Bruni, oltre a essere un grande autore è un regista attento e delicato".

Vacanze in vista?

"Le farò. Stasera intanto torno sulla riviera romagnola che tanto mi piace. Qui ho pure degli amici e poi di questa terra amo follemente il suo dialetto, che fa tanto sorridere".

Ha un’invidiabile carriera, cos’altro desidera?

"Mi piacerebbe lavorare con tanti altri autori, registi, per esempio con Virzì e Sorrentino, vorrei pure approfondire il teatro, che avevo messo un po’ da parte perché sono sempre in giro. Spero di fare questo mestiere per tutta la vita".

Come si definisce?

"Non amo definirmi, sono una persona che vede il bicchiere mezzo pieno, sono solare, ho sete di sapere, indago e sono molto aperta, perché mi piace essere contaminata da luoghi e persone. Come attrice amo le belle storie, i registi che lavorano davvero con gli attori, perché tanti sono concentrati sulla macchina da presa. Amo quelle immersioni che restano negli schermi e soprattutto nella mia vita".

Nives Concolino