"Adottate i gatti di Maria Cristina Hanno bisogno di tanto amore"

"Cristina manca tanto, a tutti. Anche gli animali sentono la sua assenza. E’ venuta meno una colonna portante per tante volontarie che curano animali in difficoltà". E’ passato un mese da quando Maria Cristina Ventura, la psichiatra 69enne originaria del Bolognese, è stata ritrovata senza vita sotto due metri di neve dopo cinque giorni di ricerche, a Montecopiolo. La donna viveva da sola in un casolare isolato, un vero e proprio santuario dove ospitava e curava centinaia di animali, tra cani, gatti, asini e cavalli. Cristina li recuperava, li curava e accudiva. "Dopo la sua morte si sono mobilitati tanti amici di Cristina e volontarie – raccontano le persone che si occupano degli animali – A un mese di distanza quasi tutti i cani e gatti hanno trovato splendide famiglie. Anche i cavalli e gli asini hanno trovato adozione". Quando Maria Cristina è scomparsa, "tutti i suoi animali hanno sofferto. Cinque giorni di freddo e gelo, si sono quasi lasciati andare. Cristina che non c’era più, i cani la cercavano dappertutto dentro e fuori casa. E’ stato difficile per tutti". L’assenza di Maria Cristina si sente. "Aveva un grande cuore e sceglieva di aiutare sempre gli ultimi, per lei erano i primi. La ricordiamo con grande affetto".

A oggi restano ancora da adottare una ventina di gatti, quelli più deboli. Da qui l’appello lanciato dalle volontarie: "Si tratti gatti che hanno bisogno di tante attenzioni, servono cure mediche specifiche e prolungate. Lo diciamo a tutti, prima di adottarli. Il più piccolo ha un anno, il più grande sei, e sono tutti molto buoni". Per chi volesse adottare, basta contattare i numeri 3381687990 o 3355708296.

Rita Celli