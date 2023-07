"‘Adottiamo’ il paese devastato dall’alluvione"

Cattolica adotta Sant’Agata sul Santerno, uno dei comuni più colpiti dalla tremenda alluvione del 16 maggio scorso. E lo fa con un obiettivo specifico: aiutare a ricostruire il centro anziani con materiali, strutture e tutto l’occorrente per mantenere vivo uno dei luoghi principali di aggregazione ed incontro del piccolo centro. Tale opera è iniziata con una raccolta fondi. Il primo passo è stata una cena di beneficenza, promossa dalla onlus ‘Cattolica per la Tanzania‘, venerdì alla ‘Tana birreria e cucina’ al Parco della Pace di Cattolica. "Noi vogliamo essere vicini a chi ha bisogno di aiuto – spiega Maurizio Lugli, presidente di Cattolica per la Tanzania – e dopo aver operato negli ultimi 15 anni in Africa ora continuiamo ad essere operativi anche sul nostro territorio. Dopo la prima spontanea ondata di aiuti e di sostegno ora non possiamo lasciare soli i nostri fratelli romagnoli in un periodo per loro ancora durissimo. A Sant’Agata sul Santerno, un paese di quasi 3mila anime che è stato spazzato via dalla forza dell’acqua, ci sono centinaia di persone che hanno bisogno di ogni cosa, a partire dal pane".

Per l’occasione venerdì sera è arrivata a Cattolica una delegazione di Sant’Agata sul Santerno, guidata dalla vicesindaca Lilia Borghi e da Antonio Bassi presidente del centro anziani ‘Ca’ de cuntaden’, con l’imprenditore Nicola Botta, per sensibilizzare l’opinione pubblica cattolichina e far capire il concreto progetto del dottor Lugli e di tutti gli altri volontari di ‘Cattolica per la Tanzania’: "Noi vogliamo ripartire anche dai giovani e dalla loro solidarietà – conferma Lugli – Nei primi giorni di emergenza ce n’erano a centinaia per le strade della Romagna e da questi giovani dobbiamo ripartire anche per credere in una nuova società. Il nostro obiettivo, concreto ed immediato, è quello di raccogliere fondi per restaurare il centro anziani di Sant’Agata ma non ci vogliamo fermare qui, questo è un primo passo. La raccolta fondi è già cominciata pure con la distribuzione di 500 t-shirt e polo per le quali ringraziamo di cuore la ditta Markup Italia. Continueremo ora con la cena di pesce già in programma per il prossimo 2 settembre, ringrazio tutti coloro che hanno permesso la cena di venerdì sera e ci sono vicini in questo nuovo progetto".

Luca Pizzagalli