Adrian Ricchiuti segna tre gol nella partita in ricordo di Nicola

La partita in onore di Nicola Salgado, per il quarto anno consecutivo, da quel tragico incidente del 20 agosto 2020, quest’anno è stata vinta dalla squadra del Camp Ricchiuti-Scotti per 4-3 sulla squadra Amici di Nicola. Dopo ogni gol segnato, uno sguardo al cielo con una dedica verso Nicola, "la stella più luminosa che dall’alto continua a guidare e accompagnare tutti gli amici e le persone che continuano a volergli bene". Tre i gol segnati da Ricchiuti, tre perle che hanno impreziosito una bellissima serata di sport e di amicizia nel ricordo di Nicola. Un grande ringraziamento da parte della famiglia di Nicola alle persone che hanno partecipato, in particolare ad Adrian Ricchiuti e Francesco Scotti per la loro accoglienza nel loro campo di via Lagomaggio e al ristorante DaQueiMatti, dove si sono ritrovati tutti gli amici di Nicola a fine partita per ricordarlo con affetto.