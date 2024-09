Adriatico ricco di vita: 30 delfini e Cenere

di Luca Pizzagalli

Il mare Adriatico è ricco di vita e sta benissimo. ’Delfini Metropolitani Adriatico’, il progetto di monitoraggio dei cetacei lungo le coste romagnole dell’Adriatico, lo conferma ogni giorno di più. Acquario di Cattolica e Oltremare, le strutture Costa Edutainment in Romagna attive da anni nella conservazione e tutela delle specie marine, entrano nel progetto di ricerca ProMed, coordinato da Fondazione Acquario di Genova, per la tutela della diversità dei cetacei nel Mediterraneo. Grazie anche al supporto di Marina di Cattolica, si valuterà lo stato di conservazione dei delfini che vivono nel nostro mare e la diversità delle specie, in relazione agli effetti del cambiamento climatico.

"Ci sono almeno trenta delfini – conferma Stefano Furlati, biologo responsabile del Dipartimento scientifico Costa Edutainment Romagna – di cui almeno la metà costantemente presenti nel tratto di mare studiato. Sono mammiferi marini molto intelligenti e seguono spesso le rotte dei pescherecci perchè sanno che lì c’è possibilità di trovare cibo. Continueremo a cercarne altri e a monitorarli, cercando di capire le loro abitudini e lo stato di salute. Con questa grande presenza di esemplari possiamo dire che l’Adriatico è un mare ricco di vita". Da aprile a ottobre il team di ricerca monitorerà un’area compresa in 25 miglia nautiche, nel tratto tra Cervia e Senigallia, partendo dalla darsena di Cattolica e intercettando i principali attrattori per cetacei: le attività di pesca a strascico e le piattaforme di estrazione, attive e dismesse. L’Adriatico settentrionale ospita prevalentemente delfini della specie tursiope che vive lungo la costa e caccia entro i 150 metri di profondità. Il progetto ’Delfini Metropolitani Adriatico’ rientra in un progetto molto più ampio, quello della piattaforma "Salva una specie" che sostiene ben 14 progetti di tutela di specie minacciate. Un focus speciale viene fatto sulle tartarughe marine. La tartaruga ’Caretta caretta’ è infatti un animale a rischio estinzione, nelle acque marine italiane. Nella sua storia l’Acquario di Cattolica ha collaborato con diversi enti responsabili di progetti dedicati a questa specie, come la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli e Fondazione Cetacea di Riccione. "L’ultima collaborazione, in particolare, ci coinvolge molto da vicino – continua il biologo Furlati –. A luglio il Cestha, il centro di recupero tartarughe marine di Ravenna, ha scelto proprio l’Acquario di Cattolica per portare a termine la riabilitazione di Cenere, una tartaruga marina che presenta una mobilità ridotta alle pinne posteriori". La tartaruga Cenere deve rafforzare la sua struttura e migliorare l’assetto di nuoto. La vasca messa a disposizione dall’Acquario è stata ritenuta idonea dalle autorità, perché capiente e dotata di arricchimenti ambientali. "Grazie alle sue vetrate sono possibili monitoraggi scientifici e continui check up veterinari – concludono gli esperti –. I primi dati fanno ben sperare. Ci vorrà ancora del tempo ma l’obiettivo è di riportare Cenere al mare".