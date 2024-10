Aeffe, è Serafini l’erede di Alberta Ferretti

Sarà il riccionese Lorenzo Serafini, entrato in Aeffe dieci anni fa come direttore creativo di Philosophy, il nuovo direttore creativo del brand Alberta Ferretti. "Sono felice di comunicare che Lorenzo sarà il mio successore alla guida del brand che porta il mio nome. In un momento di grandi cambiamenti nel mondo della moda, credo fortemente che Lorenzo abbia tutte le caratteristiche necessarie per accogliere questa sfida: creatività, uno spiccato senso estetico, professionalità, competenza", le parole della vice presidente del Gruppo Aeffe, Alberta Ferretti che il mese scorso ha annunciato l’addio dalle passerelle. "Dieci anni fa – evidenzia Ferretti – ho affidato a Lorenzo la linea Philosophy che ha saputo far crescere in un brand di successo. Ora è per lui il momento di scrivere un nuovo capitolo del marchio Alberta Ferretti, la cui natura più autentica è affine al suo sentire. Leggerezza, femminilità, sensualità sono già parole che appartengono al suo vocabolario espressivo, e che saprà declinare meravigliosamente nel mondo di Alberta Ferretti".

Serafini farà il suo debutto in passerella con il marchio a febbraio. "Con entusiasmo e gratitudine accolgo questa nuova opportunità professionale, che mi è stata offerta dalla famiglia Ferretti – dice Serafini che prima di Philosophy in carriera collaborò con Roberto Cavalli e Dolce & Gabbana – Sono onorato che Alberta mi abbia scelto come suo successore. Raccolgo un’eredità importante e prestigiosa, di cui farò tesoro per scrivere un nuovo capitolo del brand". Il Gruppo Aeffe ha definito, in accordo con Serafini e interpretando le esigenze del mercato attuale, una nuova strategia che prevede a partire dalla stagione autunno/inverno 2025 l’integrazione della linea Philosophy all’interno del brand Alberta Ferretti con l’obiettivo di garantire ulteriore appeal al nuovo corso. "A seguito della decisione di Alberta di lasciare la direzione creativa del brand – commenta Massimo Ferretti, presidente del Gruppo Aeffe – ci siamo confrontati sul futuro del marchio e ci siamo trovati in accordo nell’individuare in Lorenzo la persona più giusta per questa sfida. Il suo gusto, la sua visione, la sua conoscenza del settore e della nostra azienda saranno strumentali ad un’ulteriore evoluzione del brand".