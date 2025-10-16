Aeffe, sei mesi per la svolta. Il super esperto di crisi aziendali in campo per rialzare la società

Il super esperto di crisi aziendali in campo per rialzare Aeffe: sarà Riccardo Ranalli a occuparsi della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, per cui la società e la sua controllata Pollini avevano presentato istanza di accesso lo scorso 2 ottobre. È Ranalli l’esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio della Romagna: dottore commercialista iscritto all’albo dei revisori legali dei conti, fondatore dello studio Ranalli & Associati con sedi a Torino e Milano, è una figura di riferimento in Italia nell’ambito delle crisi di impresa come dimostrano anche le frequenti audizioni sul tema per cui è stato chiamato in Parlamento. È considerato uno dei massimi esperti della materia: a Ranalli spetterà il compito di artcolare il piano di risanamento, affiancando il gruppo e la controllata Pollini nel percorso di composizione negoziata della crisi.

L’istanza, ha spiegato la casa di moda di San Giovanni in Marignano fondata da Alberta Ferretti, è stata depositata "nell’interesse di Aeffe e di Pollini" e non riguarda le altre società del gruppo: Alberta Ferretti e Moschino sono dunque esclusi dall’iniziativa. La richiesta di accedere alla Cnc e di attivare le misure protettive è ritenuta dalle società "la soluzione più idonea ad assicurare stabilità per il periodo necessario a realizzare le azioni volte a superare la situazione di tensione finanziaria, causata della profonda crisi che sta interessando l’intero settore dell’abbigliamento di lusso e dagli ultimi negativi sviluppi del periodo fine agosto-settembre 2025". L’obiettivo è quello di "preservare l’integrità del patrimonio sociale di Aeffe e Pollini salvaguardando la continuità aziendale". Chiave in questo contesto sarà il lavoro di Ranalli: la procedura di composizione negoziata ha una durata di 180 giorni, prorogabili a 360. Ma, anche in caso di proroga, è nei primi sei mesi che si traccerà la strada per rimettere in carreggiata l’azienda. Quella a cui ha fatto ricorso Aeffe con la controllata Pollini è una procedura ‘giovane’ – è attiva dal 2021 – a cui però diverse aziende in difficoltà hanno fatto ricorso. Le istanze presentate sono più di 1.800 con un tasso di chiusure positive di oltre il 18%.

La notizia della nomina di Ranalli ha avuto ripercussioni positive sul titolo in Borsa con un rialzo del 4%, mentre l’annuncio della decisione presa dal cda guidato da Massimo Ferretti di ricorrere alla composizione negoziata della crisi era stato accolto male: il titolo era sceso al minimo storico il 3 ottobre (0,25 euro). Dall’inizio dell’anno a oggi il valore delle azioni di Aeffe ha perso oltre il 66% (da 0,85 a 0,29 euro) e nel primo semestre dell’anno la società ha registrato un calo dei ricavi del 27%, a 100 milioni, con una perdita salita a 28,5 milioni. Nel 2024 i ricavi non erano andati oltre i 251 milioni di euro (-21,2% rispetto ai 319 milioni del 2023). Una situazione finanziara critica, in un settore in profonda difficoltà, che ha portato Aeffe e la controllata Pollini a ricorrere alla procedura negoziata della crisi di impresa, stragiudiziale e volontaria. Se il tentativo non andrà a buon fine si aprirà la strada di una procedura giudiziale come per esempio il concordato. Ma c’è fiducia nel lavoro di Ranalli che dovrà attivare misure protettive, in prima battuta nei confronti dei creditori, e avrà il compito di coinvolgere tutti gli stakeholder per portare avanti il risanamento.

Per quanto riguarda i lavoratori, è stata attivata una procedura di mobilità in Aeffe dopo quella che ha coinvolto 70 dipendenti usciti volontariamente tra San Giovanni in Marignano e Milano. Fino alla fine del 2025 è attiva la cassa integrazione straordinaria.

Giuseppe Catapano