Aeroporti, boom di passeggeri: "Puntare di più su quelli piccoli"

Cento milioni di passeggeri per gli aeroporti italiani nei primi sei mesi. Una crescita del 12 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2023, "mentre altri Paesi soffrono di più". È la "ripartenza rock" degli scali, "a cui forse solo noi di Enac avevamo creduto durante il periodo Covid". Così Pierluigi Di Palma, il presidente dell’Enac, dal Meeting di Rimini, dove ieri è intervenuto al convegno Mobilità e reti insieme al viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami.

Per Di Palma il trasporto aereo rappresenta, sempre più, "il motore dello sviluppo economico del Paese". Un motore ’frenato’ fin qui dai ritardi negli investimenti infrastrutturali. "Noi abbiamo già definito un piano di interventi da oltre 1,2 miliardi per gli aeroporti". Peccato che "il trasporto aereo sia rimasto escluso dal Pnrr – sottolinea Di Palma – Questo è stato un pregiudizio ideologico, che ha penalizzato un settore che dimostra di essere un elemento essenziale di sviluppo economico del Paese e anche del continente europeo". Un tasto dolente, questo, toccato anche da Bignami: "Per il trasporto aereo e per quello su gomma il Pnrr ha appostato zero risorse". Eppure gli aeroporti sono "un decuplicatore dell’appeal dei territori". E per quanto riguarda il trasporto su gomma, "l’Europa – osserva Bignami – non coglie la peculiarità dell’Italia". Siamo il paese "con più gallerie di tutta l’Europa: ne abbiamo 1.600". Tornando agli scali, quelli italiani puntano ai 200 milioni di passeggeri quest’anno: il trasporto aereo è una componente sempre più "fondamentale", un fattore di crescita e sviluppo. "Nonostante non abbiamo una compagnia di riferimento nazionale – riprende Di Palma – il traffico è cresciuto sulla qualità dei servizi offerti e siamo il primo Paese che ha superato i numeri pre-Covid", con i passeggeri aumentati del 12% nel primo semestre di quest’anno.

"Finalmente – osserva ancora il presidente dell’Enac – si coglie l’idea che i piani nazionali della mobilità debbano partire dal trasporto aereo. Perché effettivamente è il trasporto aereo quello che porta ricchezza in un Paese". E per questo è necessario investire sempre di più. "Noi stiamo valutando la capacità non solo operativa ma anche infrastrutturale degli aeroporti. Questo – spiega Di Pama – indurrà gli operatori a trovare altri aeroporti dove poter operare". Evidente il caso di Bologna, che ha bisogno di investimenti e scoppia per i tantissimi voli. Una situazione che "favorirà sicuramente la rete aeroportuale dell’Emilia-Romagna con gli altri scali che fino a oggi sono stati abbastanza penalizzati come Rimini, Forlì e Parma".

Un’altra sfida da vincere è quella legata all’Alta velocità. Certo, "lo sviluppo dell’Alta velocità impatterà sui territori e alcune comunità saranno chiamate a un sacrificio – conclude Bignami – Ma occorre tutti noi sacrificare qualcosa", per migliorare la rete infrastrutturale dell’Italia.