Aeroporti, vertice con de Pascale. Nuovi fondi per far crescere gli scali. Rimini vuole più voli per il turismo

Stop alla guerra dei cieli. In arrivo nuovi fondi per gli scali e – soprattutto – "una nuova legge regionale per il sistema aeroportuale" che stabilisca finalmente "una strategia di crescita condivisa tra gli aeroporti e i territori dell’Emilia Romagna". Michele de Pascale l’aveva promesso in campagna elettorale, e il primo vertice di ieri, con i sindaci di Bologna, Rimini, Forlì e Parma e gli amministratori delle società di gestione dei 4 scali va in questa direzione. All’incontro, svoltosi insieme alle assessore regionali Roberta Frisoni (turismo) e Irene Priolo (infrastrutture), per Rimini erano presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad e Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato del ’Fellini’. Con loro i primi cittadini Matteo Lepore (Bologna), Michele Guerra (Parma) e Gian Luca Zattini (Forlì), i rappresentanti delle società che gestiscono gli scali di Bologna, Parma e Forlì. "Vogliamo costruire un modello di crescita integrato dei nostri aeroporti, in cui ogni scalo possa contribuire allo sviluppo del territorio e alla competitività dell’Emilia Romagna – dicono de Pascale, Priolo e Frisoni al termine dell’incontro – con un obiettivo molto chiaro: darci una strategia per raggiungere i 20 milioni di passeggeri in regione nel medio e lungo periodo". E la Regione "intende svolgere un ruolo attivo nel coordinamento del sistema aeroportuale, nel rispetto delle diverse nature giuridiche e delle concessioni" dei vari scali.

Da qui la necessità di arrivare al più presto a "una legge regionale per il nostro sistema aeroportuale", strumento "fondamentale per garantire una pianificazione strategica di lungo periodo e strutturare un confronto stabile tra istituzioni, società di gestione e città". La nuova legge regionale prevederà "il potenziamento delle infrastrutture e gli investimenti". E servirà a valorizzare le vocazioni degli aeroporti "in un sistema equilibrato, interconnesso, individuando le strategie più efficaci a garantire lo sviluppo armonico e competitivo".

Sul tavolo della Regione Rimini, che quest’anno punta a 450mila passeggeri grazie ai nuovi voli e al potenziamento di diverse rotte del ’Fellini’, mette sul piatto la sua storica vocazione al turismo e la necessità di ampliare i collegamenti, non solo in estate (visto il numero di fiere e congressi internazionali), dall’Europa e non solo. La Regione aveva già stanziato per il ’Fellini’ 12 milioni di euro, per gli investimenti di Airiminum (società di gestione dello scalo riminese) sulle infrastrutture aeroportuali. Ne arriveranno altri, per nuovi investimenti e anche per azioni di promozione e di marketing a sostegno delle rotte. "L’inizio del percorso condiviso con la Regione – osserva la consigliera regionale Pd Alice Parma – sarà uno snodo cruciale per il turismo in Emilia Romagna. Dobbiamo crescere insieme e in modo coordinato, sostenibile e intelligente, come sappiamo fare in questa terra". Bocche cucite da Palazzo Garampi. Sadegholvaad – come gli altri sindaci – ha chiesto che il nuovo tavolo regionale per gli aeroporti diventi permanente.