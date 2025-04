Aeroporto, boom di passeggeri. Tirana è la prima destinazione

Passeggeri in aumento tra gennaio e marzo per l’aeroporto. A tirare la volata sono i voli Wizzair su Tirana, prima destinazione nel primo trimestre del 2025 con 13.162 passeggeri. Ovvero, il 52 per cento del totale. Sono state complessivamente 25.663 le persone che hanno volato dallo scalo. L’ aviazione commerciale– segnala Airiminum, che gestisce l’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino – ha registrato 25.251 passeggeri (25.019 se si escludono gli infant e i passeggeri esenti) con un incremento di circa l’8 per cento rispetto al primo trimestre2024 (+9,5 per cento rispetto al 2019). Mentre l’aviazione generaleha registrato412 passeggeri. La destinazione Tirana operata da Wizzair è in testa nel trimestre con 13.162 passeggeri e un tasso di riempimento di circa il 91 per cento. Seguita da Cagliari operata da Ryanair con 10.397 passeggeri (41 per cento del totale ). Poi Monaco e Barcellonaoperate da Luxwing collegate al progetto Ieg con 258 passeggeri totali (l’uno per cento).

"La Summer season – aggiungono da Airiminum – è iniziata il 30 marzo con il primo volo da Kaunas, Praga, Palermo e Budapest. Il tasso di riempimento complessivodell’aviazione commerciale, considerando che il primo trimestre è nella winter season, "registra un buon risultato assestandosi a circa il75 per cento".

Pochi giorni fa Airiminum ha reso noto che la compagnia Universal Air ha cancellato il previsto volo da Monaco di Baviera, e quello su Malta, che sarebbero dovuti a metà mese. Secondo l’ad Leonardo Corbucci una cancellazione avvenuta "per carenza di aeromobili da parte di Universal". Impegnati su altre tratte.