Aeroporto di Rimini: "Passeggeri +14%"

Si è chiuso con 325.361 passeggeri, in rialzo del 14,2% sull’anno prima, il 2024 dell’aeroporto di Rimini e San Marino. L’aviazione commerciale ha registrato 322.203 passeggeri, l’aviazione generale 3.158. Il traffico è stato prevalentemente internazionale e operato soprattutto da compagnie low-cost, Ryanair la principale. La prima meta dei viaggiatori transitati dal Fellini è stata Tirana, seguita da Cagliari, Palermo, Budapest, Kaunas, Vienna, Londra Stansted, Praga, Cracovia e Lussemburgo.

"È stato un anno importante di ripartenza sul piano industriale, con la crescita dei volumi oltre 300mila passeggeri, e della sostenibilità economica, col recupero della marginalità operativa – dice Leonardo Corbucci (foto), ad di Airiminum, società di gestione dello scalo –. Sono state messe in atto le prime azioni del piano strategico e impostato un nuovo sistema di collaborazione con Apt regionale e Comune di Rimini, che rafforzerà la competitività".

L’aggiudicazione del Routes Europe 2026, le partnership con nuove compagnie, l’apertura del mercato tedesco con 21 voli da Monaco e l’avvio dei lavori per un impianto fotovoltaico di un megawatt in partnership col gruppo Sgr "vanno proprio in questa direzione".