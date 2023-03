Aeroporto e arena per gli eventi Il sindaco chiama, Ieg risponde

Fiere e grandi eventi. Il sindaco Jamil Sadegholvaad chiama in causa Ieg. E Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition group, risponde presente. Sono due i temi che il sindaco ieri sera ha toccato nel suo discorso in apertura del consiglio comunale tematico sul turismo. Il primo riguarda "la necessità di un patto istituzionale che coinvolga anche i privati sulla valorizzazione dell’aeroporto. Penso ad esempio a Ieg. Tutto questo va definito al più presto". La sintonia con Ieg è dimostrata dalle parole spese dallo stesso Cagnoni la sera precedente in commissione comunale, alla quale era stato invitato. Per il presidente il potenziamento del Fellini è una necessità e vi sarebbero già alcune rotte su cui puntare, funzionali anche alle attività della Fiera. In Germania Monaco e Francoforte, mentre le altre mete sarebbero Parigi e Londra. "Un piano di sviluppo di lunga portata è possibile, occorre trovare gli interlocutori e calibrare i costi. Noi ci siamo" le parole di Cagnoni. Stando a quanto spiegato da sindaco e presidente, si aprono le porte anche per un grande contenitore per gli eventi. "Riguardo ai grandi concerti ed eventi – dice il primo cittadino – abbiamo fatto importanti investimenti sul fronte fieristico e congressuale. Adesso dobbiamo completare con una struttura in grado di ospitare eventi musicali, sportivi, di spettacolo di livello internazionale e con una capienza intorno ai 15mila posti. Dobbiamo focalizzare questo obiettivo e dobbiamo farlo in primis insieme a Ieg". L’idea ricorda il cupolone, sul quale tuttavia Ieg ha fatto marcia indietro. La società è pronta a prendere in considerazione una struttura diversa, di oltre 13mila metri quadrati, destinata ai grandi eventi. Proprio i grandi eventi, a partire dai concerti, sono uno dei pilastri della programmazione turistica che già oggi vede Rimini tornare a essere la casa di molti artisti. "Il 2023 sarà un anno di grande musica a Rimini, con protagonisti assoluti della scena italiana. Dopo il concerto di Claudio Baglioni del 14 febbraio, vedremo Gianni Morandi partire qui con il suo tour. Poi Biagio Antonacci, Giorgia, i deejay internazionali della Rimini Beach Arena che tornerà sulla spiaggia di Miramare tra luglio e agosto, dove vedremo anche Lazza".

Nel discorso del sindaco in consiglio non c’è solo la collaborazione con Ieg nel rilancio del turismo. Sadegholvaad ha toccato altri temi in prospettiva, tra questi il piano spiaggia. "Il nostro obiettivo è adottare il nuovo strumento di pianificazione prima della pausa estiva. Sappiamo bene di avere sulla testa la spada di Damocle di un assurdo quanto estenuante dibattito sulla Bolkestein, ma in ogni caso condurre in porto il nuovo strumento di pianificazione, costruito intorno alla rigenerazione urbana del parco del Mare e di una città più sostenibile e rinaturalizzata, è un obiettivo a prescindere". Altro argomento è la riqualificazione alberghiera con l’impegno di dare nuova vita a un gran numero di strutture alberghiere ormai fuori mercato. Su questo è in atto un monitoraggio e sul piatto ci sono idee su come trasformare le vecchie pensioni. Questo ed altro ancora per aumentare le presenze, soprattutto quelle straniere. La giunta si è data come obiettivo un +30% di presenze straniere quest’anno.

Andrea Oliva