Aeroporto in stallo: "Tanti imprenditori pronti a investire su nuovi voli. Diteci come poterlo fare"

Londra è sempre più vicina, grazie ai 4 voli settimanali che Ryanair opererà quest’anno (uno in più del 2023) a Rimini, a partire da giugno. "Ma si può e si deve fare di più. Perché c’è una forte ripresa dell’interesse degli inglesi per la nostra Riviera. L’appeal c’è, mancano i voli". A dirlo è Richard Di Angelo, titolare – insieme al figlio Roberto – del pub Rose & Crown, nonché ex presidente della Confcommercio. Di Angelo è tra gli operatori riminesi uno di quelli che conosce meglio il mercato inglese. Ha contatti diretti con diversi tour operator britannici.

Che mercato può rappresentare per Rimini quello dell’Inghilterra?

"Un mercato molto importante. C’è una riscoperta delle vacanze in Romagna tra gli inglesi. Lo scorso anno le presenze a Rimini sono aumentate (45.497 i pernottamenti, il 27,2 per in più del 2022, secondo i dati Istat elaborati dalla Region, ndr) e sono sicuro, perché è quello che mi dicono gli inglesi con cui sono in contatto, che cresceranno ancora. Il problema è che mancano i voli. Quello da Londra non è sufficiente".

A suo parere, quali altre rotte potrebbero funzionare?

"Sono convinto che se ci fossero voli anche da Manchester, da Liverpool, da Newcastle durante l’estate, farebbero quasi sempre il pieno. Tanti inglesi sceglierebbero la nostra Riviera, se ci fossero più voli. Ma lo stesso discorso vale anche per i tedeschi e per gli scandinavi. A Rimini in questi giorni ci sono le troupe di alcune tivù svedesi, e parlando con gli operatori tutti mi dicono che c’è un forte e rinnovato interesse in Svezia per il nostro territorio. L’unico modo per raggiungere questi mercati è aggiungere altre rotte al ’Fellini’".

Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto, ci sta lavorando insieme al Comune di Rimini e all’Apt: l’obiettivo è avere dal 2025 il ritorno delle rotte dalla Germania e nuovi collegamenti dall’Europa.

"È quello che tutti ci auguriamo per rilanciare il turismo. Ma penso anche alla Fiera: Ieg ha bisogno di più voli internazionali, di collegamenti con un hub importante. Nella partita dell’aeroporto dovremmo scendere in campo un po’ tutti. Portare più turisti dall’estero dev’essere l’obiettivo di ogni operatore che fa turismo".

Sappiamo com’è andata a finire ai tempi di Aeradria... E da nove anni il ’Fellini’ è gestito da una società privata.

"È vero, ma questo non esclude la possibilità, per gli imprenditori del territorio, di poter contribuire a una campagna di promozione a sostegno dei voli. Bisogna trovare lo strumento adatto. La Camera di commercio potrebbe essere il ‘canale’ ideale per permettere a noi imprenditori di sostenere il ’Fellini’. A Bologna la Camera di commercio è un’azionista molto importante dell’aeroporto ’Marconi’. La nostra Camera di commercio batta un colpo sul ’Fellini’".

Una volta trovato lo strumento giusto per contribuito, bisognerà poi trovare i privati disposti a investire...

"Io sono uno di quelli, ma sono sicuro che tanti altri sarebbero disponibili. E se ognuno tira fuori almeno 500 o 1.000 euro l’anno... le risorse si trovano".