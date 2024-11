Aeroporto, l’allarme del sindacato: "Non bastano 5 voli a settimana"

"Al di fuori della summer season l’aeroporto di Rimini effettua cinque voli a settimana: non basta, così il Fellini non può reggere, né tutelare i lavoratori impiegati, perché una delle necessità della struttura è quella di estendere la propria attività nei restanti periodi dell’anno". Lo ha detto, in occasione della conferenza stampa di presentazione di ’Oggi è domani - Piano del lavoro 2024’ della Cgil, il responsabile Filt Massimo Bellini. "La politica – ha aggiunto – deve porsi interrogativi riguardo all’aeroporto. A partire da una domanda fondamentale: ci crede nell’aeroporto o no? Mi sento dire: ’l’aeroporto è di un privato’. Ma è il gestore a essere un privato. La sede dello scalo è demaniale, del pubblico, è nostra. E noi oggi siamo fermi alla ’stagione estiva’". Va ricordato che proprio l’altro ieri Airiminum, società che gestisce l’aeroporto internazionale Federico Fellini, ha annunciato due nuove rotte che a partire dal mese di aprile la compagnia EasyJet - uno dei colossi eurpei del trasporto aereo passeggeri - farà decollare del Fellini: una collegherà lo scalo con Londra (l’aeroporto di Gatwick) e l’altra Basilea. L’accordo è stato illustrato dall’amministratore delegato di Ariminum, Leonardo Corbucci, insieme al country manager di EasyJet per l’Italia Lorenzo Lagorio.

Le nuove tratte hanno riscosso il plauso da parte del mondo turistico riminese, ma sono anche subito partite richieste per "nuovi voli dalla Germania", bacino turistico estero fondamentale per la riviera.

Sempre in tema di trasporti, dal pubblico al privato, Bellini mette in evidenza alcune criticità, a partire dalla "mancanza di parcheggi scambiatori ai caselli autostradali di Rimini", e il "sistema di posteggi concentrato sul centro, a ridosso o addirittura all’interno del centro". Secondo Bellini "servono anche risorse anche al tpl locale per renderlo un servizio pubblico essenziale".

"Abbiamo forti preoccupazioni per la seconda tratta del Metromare – ha aggiunto Bellini –, dalla stazione di Rimini alla Fiera. Va completata entro il 2026 (il 30 giugno, ndr) per poter ottenere i fondi del Pnrr. Ma i lavori devono ancora partire". Il rischio concreto di perdere i finanziamenti europei è stato sollevato nelle scorse settimane dall’opposizione in consiglio comunale. A inizio novembre l’amministratore unico di Pmr, Stefano Giannini, ha annunciato la risoluzione del contratto con Italiana Costruzioni, stiupulato lo scorso 12 febbraio. "per grave inadempienza dell’appaltatore".

Mario Gradara