Aeroporto, ok al maxi parcheggio. EasyJet volerà qui anche nel 2026

In consiglio comunale arriva un ’sì’ convinto al piano di sviluppo dell’aeroporto. È stato approvato l’altra sera (con 22 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario), l’accordo tra la Provincia e i Comuni di Rimini e di Riccione, che dà il via libera ai prossimi lavori per ampliare servizi e attività del ’Fellini’. Il piano presentato da Airiminum (società di gestione dell’aeroporto) che ha ottenuto già l’ok di Enac, prevede l’annessione di 17mila metri quadrati di terreni a mare della Statale 16. I lavori partiranno quando saranno completati gli espropri e le varianti urbanistiche. Sulle nuove aree del ’Fellini’ saranno realizzati spazi per i mezzi di emergenza e soccorso, la nuova piazzola per l’elisoccorso e il nuovo parcheggio a disposizione dell’aeroporto, che avrà 160 posti auto. Nel piano è previsto anche il nuovo ingresso da sud per il ’Fellini’ al posto dell’attuale ex hotel Coronado. Verrà realizzata poi una nuova area per i bus e i taxi. Tra gli interventi inclusi nel piano, infine, c’è anche la costruzione di un nuovo edificio per le attività di volo al posto di quello attuale (che si trova nel territorio di Riccione).

Nel frattempo arrivano buone notizie anche sul fronte dei voli. EasyJet, che ha fatto il suo esordio il 16 aprile con i primi voli da Londra e Basilea, ha già confermato le due rotte anche per l’anno prossimo. Un ottimo segnale per l’aeroporto e per Rimini, a testimonianza di come le prenotazioni per i collegamenti operati quest’anno stiano andando bene. Ma nel 2026, ai voli da Londra e Basilea, la compagnia potrebbe aggiungere altri collegamenti. Le trattative sono in corso e vanno avanti nel più stretto riserbo. Non è un mistero che la società di gestione del ’Fellini’, il Comune di Rimini e l’Apt puntino a riavere finalmente voli di linea dalla Germania. Quest’anno erano previsti con Universal air, da Monaco di Baviera, ma poi sono saltati. Con EasyJet si sta trattando proprio per avere un volo dalla Germania.

Manuel Spadazzi