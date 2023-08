Aeroporto, rivoluzione viabilità Un tapis roulant fino al Metromare

Un tapis roulant dall’aeroporto Fellini alla fermata del Metromare di Miramare. All’esame della giunta arriverà presto lo studio di fattibilità relativo al nuovo collegamento. Lo studio progettuale è stato redatto dai tecnici del Comune di Rimini nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile: si prevede la realizzazione di un collegamento pedonale automatizzato – appunto un tapis roulant come quelli che sono presenti nei principali scali internazionali – che coprirà una distanza di circa un chilometro, consentendo ai passeggeri di raggiungere in sicurezza la fermata del Metromare dal nuovo terminal previsto dal masterplan elaborato da Airiminum per il potenziamento dello scalo. Il tapis roulant, secondo i tecnici di Palazzo Garampi, "rappresenta una soluzione più adatta alle caratteristiche dell’aeroporto di Miramare, che presenta una domanda variabile in termini di utilizzatori, con picchi di traffico di voli e dunque di passeggeri in alcune giornate e in alcuni periodi dell’anno". Meglio di navette o collegamenti interrati.

Il nuovo terminal previsto dal masterplan sorgerà nell’area dell’ex hotel Coronado, che è chiuso da una decina di anni e comprende anche un terreno. Un’area da 5mila metri quadrati edificabili. Se a regime, nei progetti di espansione del Fellini, "quell’area dovrà essere la nuova porta di accesso", nell’immediato si pensa di utilizzare lo spazio dove oggi sorge l’ex albergo per migliorare l’accessibilità e la sicurezza: nei piani ci sono la realizzazione di un parcheggio e di un’elisuperficie per le emergenze. Per questo Enac ha già avviato le procedure per l’esproprio, ma la famiglia Bartolini – proprietaria dell’area, rappresentata dall’avvocato Luigino Biagini – intende opporsi. Non solo: sono in corso trattative per la vendita dell’area stessa.

Quello che arriverà in giunta sarà un primo studio preliminare, che sarà poi approfondito e sviluppato con Airiminum. Il progetto sarà coordinato con gli interventi previsti nel masterplan di sviluppo presentato dalla società: il piano ha ottenuto il nulla osta di Enac e dovrebbe partire nella seconda metà del 2024.

Contribuisce all’obiettivo di migliorare l’accessibilità al Fellini la nuova rotatoria tra la statale 16 e via Cavalieri Vittorio Veneto a Miramare, infrastruttura già aperta al traffico dalla metà dello scorso luglio. La rotatoria sarà completata a inizio autunno. Sono partiti in questi giorni, intanto, gli interventi per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto: si creerà un collegamento pedonale su marciapiede tra la statale e via Losanna ,oltre alla realizzazione di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale della stessa via Losanna. Un intervento da oltre 1 milione di euro.

Giuseppe Catapano