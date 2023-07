Aeroporto, tutti a piedi sulla Statale "Nuovo semaforo per la sicurezza"

Tassisti abusivi che aspettano i passeggeri all’area arrivi del ’Fellini’. E poi I passeggeri stessi. e i loro familiari, che continuano a parcheggiare sulla Ss16 e nei paraggi e poi attraversano a piedi la statale, per non dover pagare le – elevate – tariffe della sosta. I disagi fuori dall’aeroporto vanno avanti, sono sempre più le segnalazioni che arrivano al Comune e alla polizia locale per i problemi legati all’ingresso del ’Fellini’ e alla sicurezza. Una questione annosa, che è peggiorata nelle ultime settimane nelle giornate con più voli, in particolare la domenica.

"Ma la situazione dell’aeroporto migliorerà notevolmente – assicura l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – non appena sarà pronto il nuovo collegamento pedonale con la via Losanna e verrà attivato il nuovo semaforo pedonale a chiamata". L’intervento "rientra nel lotto di lavori avviati per la nuova rotonda tra la Statale e via Cavalieri di Vittorio Veneto". Previsto anche un nuovo marciapiede. "Come amministrazione – conclude la Frisoni – stiamo facendo la nostra parte per mettere finalmente in sicurezza l’area del ’Fellini’. Poi c’è il piano di Airiminum (società di gestione dello scalo), che provvederà a riorganizzare e sistemare gli ingressi". È il piano più volte annunciato da Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum: prevede la riorganizzazione e la razionalizzazione degli ingressi, il rifacimento dell’area esterna e anche l’ampliamento dei parcheggi. Airiminum ha già presentato il piano a Enac (l’Ente nazionale aviazione civile), ma per far partire i lavori servirà ancora tempo: almeno un anno.

Nel frattempo i disagi e i problemi di sicurezza vanno avanti. Così come la piaga dei tassisti abusivi (molti sono stranieri), che si fingono familiari dei passeggeri e si intrufolano al ’Fellini’ offrendo corse a prezzi stracciati. Più volte la cooperativa taxi ha chiesto alle forze dell’ordine di intervenire, per mettere fine alla concorrenza sleale degli abusivi.

Manuel Spadazzi